衛福部長陳時中日前被爆出無罩嗨歌喝酒影片，引發是否違反防疫指引，之後又被爆出另一段影片，陳時中在陽明山別墅的庭院和一名女子對唱。陳時中回應，那是私人家庭聚會。東華大學教授施正鋒表示，陳時中的影片此時被放出來，不一定是針對台北市長選舉。

施正鋒14日在政論節目《新聞大白話》表示，陳時中的影片，在這個節骨眼被放出來，是有點奇怪。聽說除了大安區、內湖區，還有陽明山，可見他跑了很多地方。前民進黨主席郭正亮此時插了一句話說，「他(陳時中)很認真跑攤，碰到他很多次」。

施正鋒認為，一定是有人放出影片，但不一定是針對台北市長選舉，之所以現在「衝康」，才有討價還價，是在其他部分，就看是對誰有利、還有想在裡頭要什麼東西。

另外，針對台北市長選舉，施正鋒也分析表示，台北市長選舉，只要是三分天下，民進黨一定有機會。至於藍白合，是選前整合還是選後聯合？也就是六都縣市，要跟2024總統選舉掛在一起，但又不能講得太清楚，因講得太清楚，就好像分贓一樣，但是藍營也怕被民眾黨主席、台北市長柯文哲裂解。他覺得，目前為止，兩方可能還在觀望。

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