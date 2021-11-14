港股上市的大陸地產商融創中國14日晚間公布，擬以每股折讓10.9％配股集資，同時減持融創服務1.58億股，合計套現約74億港元。另外，融創中國控股股東、董事會主席孫宏斌將出資4.5億美元自有資金，支持集團經營發展。

香港經濟日報報導，12日有銷售文件顯示，融資中國及融創服務擬配股集資近65億港元。根據融資中國及融創服務14日公布的配售協議，配售的股數比日前傳出更多。

由孫宏斌家族信託持有的融創國際投資控股，擬以每股15.18港元配售3.35億配售股份，占已發行股本約7.19％，認購事項所得款項總額約50.85億港元。配售價較12日收盤價折讓10.9％。

另外，融創服務擬以每股14.75港元配售1.58億股，占已發行股本約5.1％，配售事項所得款項總額約23.31億港元，配售價較上日收盤價同樣折讓約10.9％。

融創中國表示，配售及認購事項旨在擴大公司股東基礎，優化資本結構。該集團預期，上述交易所得款項總額約74.16億港元，所得淨額約73.43億港元，其中約50％擬用於一般營運資金，另約50％用於償還貸款。