女星小S（徐熙娣）在東京奧運期間多次發文支持參賽選手，遭大陸網友出征，還丟了4個代言，準備開播的節目也延宕，連帶女兒Elly（許曦文）工作一樣受影響；終於在沉寂近3個月，「解封」的小S也恢復以往搞笑性格，今（14）日晚間曬自拍照炫耀5天沒洗頭還是美，被網友說很誇張後，再自曝最久沒洗頭紀錄。

奧運期間小S在臉書和IG熱情替中華民國選手加油，還大方喊話「要邀請所有奧運選手，到家裡一起用餐為得獎慶祝」；沒料到這件事情登上微博熱搜，受到大陸網友熱烈討論，甚至湧入她的微博留言謾罵，連帶4個大陸代言秒被終止，女兒Elly（許曦文）也受影響，當時僅回應「先讓我靜一靜好嗎？」。

小S曾17天沒洗頭。(圖/ 摘自小S IG)

遭陸網友出征後，小S一改先前大小事都在臉書或IG發文、開直播的習慣，在停止更新動態近3個月後，日前終於解封，搞怪有趣的小S也強勢回歸，不久前才在萬聖節變裝，驚艷眾人。

今晚小S在IG曬出一張自拍美照，相當有自信地表示，「看我一頭烏黑亮麗的秀髮，其實5天沒洗」，小S毫不保留形象透露多天沒洗頭，讓網友看了覺得震驚又好笑，直呼「很油欸小姐」、「怎麼可能！是不是偷用乾洗髮」；沒想到有人說她很誇張之後，她更驕傲地自曝驚人紀錄，「我有17天不洗頭過耶！在義大利工作時」，超誇張紀錄讓眾人看傻。