促轉會今舉辦「轉型，下一步！從中正紀念堂的時空軌跡談轉型的N種可能」講座活動，以戰爭與政治受難的經驗記憶為切點，探討中正紀念堂轉型的可能性。促轉會代理主委葉虹靈表示，盼明年 5 月促轉會解散前，提出完整的中正紀念堂轉型方案報告。

「從中正紀念堂的時空軌跡談轉型的N種可能」座談會，政治案件當事人蔡焜霖、台灣二二八關懷總會常務理事潘信行、台大歷史系教授周婉窈、中央研究院社會學研究所兼任研究員張茂桂、葉虹靈等人出席。

葉虹靈表示，中正紀念堂轉型相關討論自陳水扁總統時期開展，過程中經歷許多討論與爭議，但已逐步往前，如今不是討論是否要轉型的問題，而是在如何轉型的層面上，提出處置銅像等原則，推動轉型工作。

葉虹靈認為中正紀念堂如何轉型是討論的關鍵，主軸應為「如何讓未來的人面對過去的歷史」，所以期望透過轉型，將此區域「更開放」、「更貼近民眾」。促轉會目前規劃，將中正紀念堂轉型成「反省權威歷史公園」，成為歷史活教材。

張茂桂指出，中正紀念堂廣場、天壇式建築、逐級階梯與帝王色彩的空間與建築形式，以及禮兵操演、銅像與符號等，這幾個元素綑綁在一起，呈現出的是對蔣介石的偉人與領袖崇拜。

文化部主任秘書陳登欽指出，文化部從2017年開始中正紀念堂轉型的社會溝通工作，聽到許多社會的尖銳聲音，過去威權時代民主前輩的犧牲，讓台灣漸建立了民主國家，中正紀念堂是具體的威權建構，文化部第一階段已舉辦轉型正義的展覽、修正導覽摺頁，以中性方式處理。