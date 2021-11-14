近三個月來，消費者物價指數（CPI）年增率都高於2％的通膨警戒線，引發各界關注。行政院物價小組決定透過每日監控與即時處置，緊盯物價。本周起，全聯、家樂福、大潤發等六家超市、大賣場，也將設立平價專區抗漲，提供平價商品期消弭民眾預期心理。

民眾對近期物價上漲十分有感，根據主計總處最新公布的物價概況，10月消費者物價指數（CPI）年增率為2.58％

為穩定物價，督導「行政院穩定物價小組」的行政院副院長沈榮津日前提出強化穩定物價措施二大重點方向，包含維持水電油氣價格穩定，及平穩重要民生物資、工業原物料價格。

其中維持水電油氣價格穩定部分，油價持續循既有機制處理，國內油價若每公升漲至35元以上，則由中油與政府共同吸收75％漲幅、111年3月底前電價都不調漲、水價不調漲，天然氣與桶裝瓦斯11月也不調整。

而立委砲轟只有官員對物價上漲「無感」，並指嬰兒奶粉、醬油、麵粉、泡麵等17項重要民生物資，樣樣都漲。但政院官員說，民生物資價格大致穩定，只有少數個別商品價格有異動，如特定泡麵品牌漲價。

官員並說，近期蔬菜生長良好，評估供應量會漸增、價格平穩，而青蔥因復耕期長，8月遭遇颱風與大雨後「量減價漲」，婆婆媽媽對青蔥太貴叫苦連天，預計11月底前價格才會逐步回穩。

政院人士說，沈榮津已指示，每天要監控大宗物資、蔬果、民生物資價格，一有異常，馬上了解原因並做處置，除透過群組資訊交換，且必須開會找出相關處理方式。政院穩定物價小組會議，最近一次會議決議設立抗漲專區，希望民眾多支持沒有漲價的產品或店家，因此請經濟部與賣場討論成立抗漲專區。

對此，經濟部上周五已邀六家業者研商設立平價專區，經濟部邀全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市等六大賣場超市業者設置民生用品的抗漲標示皆有共識，也都願意在店面中顯眼及入口處提供資訊，可能形式包括以設置專區或各類商品區標示出優惠抗漲商品，供消費者方便挑選。各家賣場陸續將自本周起設置，至少實施到年底，再視後續發展滾動檢討。

至於專區或抗漲商品的類別，將以民生主力商品，例如食用油、泡麵、麵條、衛生紙、或當季指標商品等民生用品為主，特定商品品項、品牌，則由廠商及業者視商業機制調整。