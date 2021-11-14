國民黨副祕書長羅智強《1218公投》全台巡迴夜宿宣講14日晚間來到新竹市，身兼國民黨新竹市黨部主委的議長許修睿率所有黨籍議員參與輪番助講。（國民黨新竹市黨部提供／陳育賢新竹傳真）

身兼國民黨新竹市黨部主委的議長許修睿（右二）今晚率所有黨籍議員輪番助講。（國民黨新竹市黨部提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨副祕書長羅智強《1218公投》全台巡迴夜宿宣講14日晚間來到新竹市，身兼國民黨新竹市黨部主委的議長許修睿率所有黨籍議員參與輪番助講，羅智強表示，在反萊豬議題，他最佩服的陳其邁曾喊過「萊豬進來，總統下台」，結果現在萊豬進來了，他竟喊馬英九下台，真是超級無敵厲害。

羅智強今晚開頭就帶領冒著強風參加公投宣講的民眾呼喊「4個都同意，台灣更美麗」口號，他說，這個公投不是國民黨的公投，也不是任何個人的公投，而是大家的公投，是下一代的公投，他發起夜宿凱道49天，然後擴大到全台各地的夜宿，今晚來到了新竹市。

羅智強指出，台灣真的是滿悲哀的，我們在凱道夜宿不是為了自己，其實是為了民進黨夜宿，因為反萊豬是民進黨自己提的，他很佩服民進黨的高雄市長陳其邁，因為陳其邁曾說過1 句話，讓他佩服的五體投地，他曾說「萊豬進來，總統下台」，這一定要給陳一個熱烈掌聲，這代表我們的理念是一致的。

羅智強說，但是哦，後來有記者去問陳市長這段話說，「現在萊豬進來了，總統要下台嗎？」結果他竟口答說，「馬英九下台啦。」，這真是超級無敵厲害，讓他感到一陣暈眩，原來我們的馬總統還在當總統啊？原來總統不是蔡英文啊？這是怎樣的一個政黨啊？所以反萊豬公投是民進黨的公投，請大家不要搞錯了。

許修睿表示，民進黨常會說，萊牛就是你們進口的啊，那為什麼他們不能進口萊豬，其實當年國民黨開放美牛是有諸多管制的，而國人食用豬肉的比例是比牛肉多到7倍之多，當時國民黨是很堅持豬肉是不能進口含萊劑的。

那現在說因為畏懼美國的壓力，就什麼都要接受美國的提議，甚至說不接受萊豬就不能參加特定的國際組織，其實這都是騙人的話語，如果12月18日不同意反萊豬，國人健康一定會受到影響。

而公投綁大選，是為了讓大家充分的參與，公投當然要跟大選綁在一起，才能體現民意。現在民進黨是擔心民意對民進黨的不信任才反對公投跟大選綁在一起，而且公投若與大選一起辦還可節省許多公帑。