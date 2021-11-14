台灣地區今天晚間21:05發生規模5.3的有感地震，震央在宜蘭縣近海，地震深度66.7km，宜蘭縣地區最大震度3級，氣象局晚間開記者會說明地震原因。

【LIVE直播】宜蘭規模5.3地震超有感 氣象局出面說明｜2021.11.14

地震測報中心表示，今晚這起地震是比較深的有感地震，北台灣包括台北、桃園、宜蘭都有三級震度，中台灣也有一到兩級震度，初步判斷這起地震屬於板塊隱沒型地震，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊，是10月24日規模6.5地震的餘震，因為震源深度跟位置都跟10月24日的那起地震滿接近的，不排除未來一周內會有規模3到4的餘震發生。