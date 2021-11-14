利比亞選舉單位表示，已故的利比亞獨裁者穆阿邁爾·格達費 (Moammar Gadhafi) 的兒子-賽義夫(Seif al-Islam Gadhafi)已宣布將參加下個月的總統選舉。

美聯社報導，在2011年發生的北非「茉莉花革命」延燒到利比亞，引起利比亞的內部戰爭，之後格達費遭到擊敗，遭到亂軍所殺。而他的兒子賽義夫也涉嫌反對起義，被控以反人類罪而被國際刑事法院通緝，之後遭到後來的利比亞政府逮補。

賽義夫在被拘留五年多後，於2017年6月獲釋。然而利比亞在同年發生陸軍元帥哈夫塔爾(Khalifa Haftar)的叛變，哈夫塔爾組織「利比亞國民軍」(LNA)，與親政府的「利比亞民族協議」(GNA)發生嚴重衝突，雙方戰爭沒有明確結果，僅在聯合國調停下雙方罷兵，並同意將於 12 月 24 日舉行總統選舉。

賽義夫可能認為局勢的混亂，會使人們懷念他父親的時代，因此今年7 月，賽義夫在接受《紐約時報》採訪時表示，他正在考慮競選總統。然而，他在國際法庭的通緝令還在，候選資格可能會引起爭議。

不過，他已在自己的老家-首都的黎波里以南 650 公里的城鎮 薩哈(Sabha) 提交了他競選文件，隨後發表了自己的競選宣言影片。賽義夫表示「真主會決定國家未來的正確道路。」這是他多年來第一次公開露面。