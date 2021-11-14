樂天桃猿14日靠著成晉個人貢獻6打點，包含生涯首支滿貫炮，以10比9險勝富邦悍將，奪下3連勝，加上另一地的中信兄弟在延長賽以6比3擊敗味全龍，猿隊也重回下半季第3位置。

5局打完4分落後的猿隊在6局上展開反攻，先靠著張閔勛高飛犧牲打追回1分，成晉在滿壘時補上滿貫炮逆轉，7局上猿隊再用一波10人次猛攻攻下4分，最終就以1分差險勝。

不過此役也出現火爆插曲，猿隊先發投手霸林爵在4局面對王苡丞時，因不滿主審好球帶遭到驅逐出場，霸林爵被趕出場後，總教練曾豪駒上前關心，但霸林爵情緒依舊激動，仍想上前與裁判理論，好在隊友及時攔住，沒讓衝突擴大，但退場後他依舊髒話連發，最終僅留下先發3局、失2分的成績。

賽後曾總解釋衝突原因，主要是球員與主審雙方觀點認定不一樣，「前幾局他就有情緒上起伏，他今天也想把狀況調好，有一些球他認定是好球但主審不青睞，這是雙方認定問題。」

曾豪駒認為，此役雙方對於主審好球帶都有些疑問，但這是裁判主導權，球員適當情緒發洩是OK的，「還是希望，身為一個先發投手要能控制情緒，這樣才有辦法控制節奏，不然可能會影響表現、結果，如果以後還有機會，他在這方面要更穩一點。」