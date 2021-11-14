美國總統拜登和中國國家主席習近平將於北京時間16日上午進行視訊通話。（美聯社資料照片）

對於美國總統拜登和中國國家主席習近平將於北京時間16日上午進行視訊通話一事，前民進黨立委郭正亮認為，基本上定位就是「破冰」，避免雙方關係急遽惡化。

美中兩強關係持續緊繃之際，兩國同步宣布，美國總統拜登和中國國家主席習近平將於北京時間16日上午進行視訊通話。

對此，前民進黨立委郭正亮14日在中天新聞《全球大視野》解讀，拜登、習近平比預期要早會面（視訊通話），基本上定位大概就是「破冰」，避免雙方關係急遽惡化，這距離春暖花開還非常遠。

郭表示，唯一可以拿出來的大概就是貿易方面，譬如互相減稅，中國大陸多少再買一點（美國產品）。但也不會大幅降稅。目前傳出來的訊息，有關「糾錯清單」的部分，也只有要放寬學生簽證，沒有講「黨員」。

至於休士頓和成都領事館是否恢復？郭正亮認為，如果能做到這點就非常好了，但目前看不到跡象。這有點像上次拜登見普丁，成果也非常少，只是說烏克蘭議題不要再惡化，美國在俄羅斯大使館可以恢復使用，雙方外交可以重新恢復正常軌道。

郭正亮直言，美國要的議題是核武和網路安全，美國會表達立場，但不會有結果。中國大陸要的議題就是台灣和冬季奧運，中國大陸也會表達立場，美國也不會承諾。如果放寬簽證和恢復成都、休士頓領事館，成果就算大的，但郭說，「我不做這樣預期。」

至於電話視訊時間是美東的（15日）晚上、北京的（16日）早上，郭正亮解讀，這意味著美方預估成果不大，白宮發言人也放話不要期待太多成果，美國會定在晚上，大概也覺得沒有什麼大新聞要追蹤，也不預期會很熱。