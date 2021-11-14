美國大都市的房價與台灣一樣高的嚇人，也有不少人買不起，舊金山就有一對夫婦因為市區的房價太高，經過辛苦尋找，終於在加州聖華金郡雀西市（Tracy），找到一間買得起的房子，沒想到購買手續即將完成時，才發現這間房子曾被當成停屍間，地下室的天花板上還有用來懸掛遺體的鉤子。

據《紐約郵報》報導，住在舊金山的凱西（Kaycee）和安德魯（Andrew Olague），買不起市區近郊的房子，經過苦苦尋覓，終於在加州聖華金郡雀西市，買到了一間擁有98年歷史的房子，但就在完成交易前夕，他們才知那棟房子，過去曾被當作停屍間，不過他們最後仍決定將買下來。

夫妻倆買下這間房子後，開始對這棟近百年老屋進行翻修，結果發現地下密室一處疑似是用來處理防腐遺體，不僅有排水道，天花板上還有掛勾，猜測用途是用來懸掛遺體的。

PO文一出立刻掀起熱議，網友紛紛表示「我絕對不會住在這裡耶」、「之後會不會有很多靈異事件？」「如果你相信超自然事件都是真的，就不會留在那裡了」、「好酷，有看過其他靈體嗎」、「我看了真的背脊發涼，你們好瘋狂」。