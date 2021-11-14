鬼金棒老闆貼出救護車照片，宣布停售「鬼增量辣度」也說明原因。（圖／翻攝辣麻味噌拉麵鬼金棒臉書）

連續五年獲得全台拉麵金賞第一名的鬼金棒，今晚在臉書粉專宣布不再販售「鬼增量辣度」，原因是又有客人吃到送醫院，還附上救護車到店外載客人的照片。老闆也重申不希望客人抱著挑戰心態來吃麵，「我很懶賺你30元還要切結書，他X的我才不賺」。

辣麻味噌拉麵鬼金棒14日在臉書粉專發文宣布，「即日起我們不再販售鬼增量辣度」，也說明又有客人挑戰鬼增量後身體不適叫救護車，強調「我家吃那麼辣又沒獎金，量力而為，謝謝」。

老闆表示，自己沒有怪吃辣不舒服的客人，會決定先暫停販售「鬼增量辣度」，是不要讓客人覺得這個是挑戰的辣度，「只是讓你嗜好，嗜好變傷害還是先不要吧」，認為客人想要挑戰，可以找其他有提供獎金的店家。至於鬼增量辣度要停賣多久，老闆則說「等我心情好一點看看怎麼處理如何販售再說」。

不少客人則是紛紛留言，「我都沒叫救護車，我挺下來了」、「受不了又死撐的那種嗎？」、「沒能力損害大家權益」、「吃東西是享受，而不是傷害自己身體」、「之前看過坐旁邊的年輕人點辣鬼增量，結果吃兩口就吃不下去了」、「我還不敢試，就不見了」、「可以外賣鬼增量嗎？在家食用自行負責」。

《中時新聞網》曾報導「吃辣有排毒等8好處但過量傷身 專家：吃到這狀況就該停」一文，若吃辣過量，引起腹部絞痛、腹瀉外，也可能會加重胃炎、胃潰瘍的病情，同時對食道也是一大傷害。每個人能吃辣的程度不同，建議發現在吃辣時，胃出現有點悶悶的感覺，就應該適可而止。