為應對日漸升高的中印邊境緊張關係，印度最近針對一條環境惡劣的中印邊境公路重新投入鉅資，進行炸山修路的擴建工程。這項被許多專家反對的擴建工程由長約719公里國道延伸至中印邊界爭議地帶烏熱地區，建設經費高達1600億盧比（約合12億美元），目的在向邊界運送重型火砲與軍車，因為印度無法容許「類似1962年（對中戰爭挫敗）局面重演」。

據《多維新聞》報導，雖然到11月中旬印度政府與最高法院仍在就在建的查丹（Char Dam）國家公路的擴建問題爭論，但印度軍方仍以國防安全與軍隊調動的需要為由，啟動了這條通往邊境公路的擴建工程。

報導說，這條長約719公里的國道公路與在建的查丹鐵路方向一致，不僅涵蓋主要城市，還直接延伸到中印邊界中段的爭議地帶烏熱地區。公路通過地質環境惡劣的中印邊境地區，路面將由原先的5.5米的拓寬到10米，必須以強行開山的方式進行，因為工程會加速地質災害發生，因此引來許多環保專家的反對。

印度觀察家研究基金會（ORF）研究員喬希（Manoj Joshi）認為，比起在相對平坦的高原上建設的中方設施，印方缺少公路，其在中印西部、中部邊境一側的公路也缺少替代。但這可能正是印方冒險擴建該項目，使之能通行軍車、火炮的主要動機。由於該邊境地區交通不便，9月底曾發生一隊共軍進入烏熱摧毀印軍設施，印軍卻在共軍離去後才抵達該地，因此認為建造直通道路有迫切需要。

報導指出，反對擴建的地質學家與工程專家認為，由該地區地質地形條件惡劣，炸山開路工程容易造成泥石流；其次，工程會破壞高海拔林區，在春季融雪期或雨季形成山體滑坡掩埋公路；再者，工程區域至少有5處冰川，重型軍車容易造成雪崩。因為這些原因，擴建工程在科學家與官員的活動下於2020年9月流產。

遺憾的是，隨著中印局勢的局部緊張，2020年11月後，印度國防部即拍板支持修路方案，目的是必須修路以應對中國的威脅，反對意見很快被「印度無法承受類似1962年類似戰爭的局面重演」的聲音壓了下來，2021年高達1200億盧比（約合16億美元）工程款項在專家的反對和抗議中重新啟動。

報導說，印方已不止一次在中印中部邊境展開可能引發自然災害的大規模建設。這其中最具代表性的莫過於2021年2月中旬發生在印度北部北阿坎德邦傑莫利縣（Chamoli）一帶的潰壩事件。