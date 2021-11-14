前大使介文汲。（資料照片）

美中兩強關係持續緊繃之際，兩國同步宣布，美國總統拜登和中國國家主席習近平將於北京時間16日上午進行視訊通話。前大使介文汲預估，雙方應該會談到台灣問題；且未來5到10年，美中就是激烈競爭關係，有聯合也有鬥爭，問題就在於能否維持「鬥而不破」的態勢。

前大使介文汲14日在中天新聞《全球大視野》表示，如果要營造積極正面的氣氛，以美國的情形來講，比較困難。因為拜登只能維持川普的調子，事實上甚至拉得更高，不能冷下來，所以還是會對中國大陸表示強硬態度。

介文汲認為，中國大陸會同意與拜登進行高峰會談，應該不抱很高的期望，但為何還會同意會面（視訊通話）？這就是中國大陸過去一貫的態度--「合則兩利」，大家坐下來談，不要持續對立、往負面方向走。

介文汲指出，美國確實有些事情想要跟中國大陸談，但最高領導人不講一句話的時候，下面的人連面都見不到，所以很多事情需要上面定調，各方面才好遵循，在不同工作層級接觸的時候有一個依據。

介文汲直言，美國在台灣問題出招頻繁，不管在論述或是動作，都是過去沒有出現過的，所以雙方應該會談到台灣問題。其他就是經濟、通膨、貿易方面的議題，如何解套？對美國經濟的解方？都會去談。

介文汲預期，未來5到10年，美中就是激烈競爭關係，有聯合也有鬥爭，問題就在於能否維持「鬥而不破」的態勢，也是大家比較關心的。