香港36歲女星小寶（本名陳嘉佳）以TVB演員出道，從2007年出道至今演過有多部影視作品，可愛豐腴的外型在觀眾腦裡留下深刻印象，最有名的是，2019年大玩空中瑜珈，讓工作人員當場笑破肚皮；近年小寶把工作重心移到大陸，日前在抖音開直播帶貨時，因為想家突然落淚，但一旁助理竟繼續賣東西，超冷血態度讓網友全看傻。

小寶在演藝圈多年，在影視作品中鮮少能演女主角，大多都是帶有搞笑戲份的配角，雖然每年都還是有戲劇演出的機會，但近年她也開始轉型，常常透過開吃播，介紹各種美食；小寶大快朵頤的模樣，彷彿入口的食物就是世界上最好吃的東西，結果她默默變成有口碑的「美食帶貨達人」。

小寶因為想家，在直播中忍不住落淚，但助理卻冷血地繼續賣商品，讓網友都看傻。(圖/ 摘自抖音)

而小寶為了當一名成功的美食帶貨達人，也把工作重心轉移到大陸發展，日前她一如往常在抖音開吃播，但講著講著卻突然哽咽，「以前在香港的時候，我經常會看到你們都說一年才能……都說一年才能回家一次，我從來沒想過我會離開我媽那麼久」；原來小寶離開家鄉一段時間，也開始想家，還頻頻拿著紙巾拭淚。

許多觀看直播的網友都很心疼小寶，有不少人都心有戚戚焉，明白小寶想家的情緒，但她一旁的女助理卻絲毫不理會她淚崩，還繼續拿著商品介紹叫賣，完全沒有打算安慰小寶，讓眾人超傻眼，痛批助理「冷血」、「狠心，只想著賺錢」；而小寶在緩和情緒後，也安慰自己並打圓場，「真的是為了生活，沒關係咱們就打工，咱們就好好努力」。