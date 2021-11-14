奈及利亞一名48歲人夫泰伍（Segun Taiwo）日前帶情婦到家裡嘿咻，沒想到女子激戰到一半突然猝死，泰伍擔心自己偷吃鬧出人命，就將遺體載到荒郊野外丟棄，事後被目擊者指認，遭警方逮捕歸案。

據《每日星報》報導，泰伍背著妻子與50歲女子歐洛索拉（Abimbola Olusola）交往，泰伍上個月31日趁著妻子不在家，帶歐洛索拉到家裡幽會，凌晨3時許二人正在激戰時，歐洛索拉突然身體不適，下秒就疑因為心臟麻痺猝逝，讓泰伍措手不及。

眼見小三死在家裡，泰伍深怕報警偷情醜事就會曝光，因而將歐洛索拉的遺體，偷偷放在車內載到阿布庫塔市（Abeokuta）郊區遺棄。原以為天衣無縫沒人知道，沒想到卻被人目睹。一名目擊者向警方透露，看到泰伍在郊區遺棄一具女性遺體，然後逃逸。

警方獲報立將泰伍逮捕，他一開始表示不認識歐洛索拉，但警方出示通聯紀錄，並透露目擊者的證詞，他才坦承犯行，並透露自己去年開始與歐洛索拉交往，案發當天因為老婆不在家，就約對方到家中，孰料卻發生意外，嚇得將遺體載到野外丟棄。但當地檢察官認為疑點重重，不採信泰伍的說詞，此案目前仍在調查中。