印度首都德里目前處在氣流穩定的情況，也就是無風或是很微弱，使得糟糕的空氣品質持續籠罩全城，氣象專家表示，無風的情況量可能至少持續到11月18日，迫使新德里教育單位宣布學校停課一周，以保護學生在上課期間暴露在糟糕的環境裡。

半島電視(Aljazeera)報導，印度首席部長德凱傑里瓦(Arvind Kejriwal)說：「經過審慎評估後，我們決定學校暫時關閉一星期，這樣孩子們就不必呼吸受污染的空氣。」

同時，政府要求各單位盡量在家辦公，也建議私人企業也採取在家工作的選擇。

德里空污嚴重與農業焚燒很有關係，政府有禁令，但執行成效不佳。(圖/NDTV)

德里被列為世界上污染最嚴重的城市之一，人口眾多、工廠林立，車輛排放的有害氣體，以及其他地方傳來的農業焚燒，在年底的乾季時，空氣污染特別嚴重。星期六新德里PM 2.5指數超過300，這是世界衛生組織普通品質空氣的 20 倍。

於是，最高法院首席大法官拉馬納( NV Ramana)建議封城，他說的很直白：「不然我們怎麼活？」

隨後首席部長德凱傑里瓦同意他的建議，以緊急狀態的名義宣布停課與居家工作。

德里政府多年來一直承諾要淨化城市的空氣，但是很困難，儘管頒布了各種農業焚燒的禁令，但德里周邊各州的仍然持續燒稻草。每年冬天開始時，首都周圍的農民都會燒掉他們的秸稈或作物殘留，為將要播種的小麥讓出空間。根據印度政府數據，本季農場焚燒的數量是過去四年來最多的。

德里政府在今年早些時候開設了第一個「煙霧淨化塔」，裡面有 40 個巨型風扇，利用過濾器來淨化空氣，每秒送出1,000 立方公尺的好空氣，但是成效極其有限，僅對淨化塔一平方公里的半徑範圍內有一點點降PM2.5微粒的效果。

全球 30 個污染最嚴重的城市中有 22 個在印度，德里是全球污染最嚴重的首都。