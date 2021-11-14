日本人氣女優三上悠亞身高不到160公分，卻有超傲人F罩杯好身材，還有著偶像的外貌，圈粉無數，是萬千少男的D槽女神；近年三上悠亞很積極經營社群，無論是IG、推特或抖音都能看到她不同風貌，14日晚間她上傳一段6秒影片道晚安，超低胸上衣炸出美胸外還疑似走光，網友一看驚呼「不用睡了」。

三上悠亞在加入AV行業前，是日本女子團體SKE48成員，2018年也以女團Honey Popcorn隊長身分在韓國活動，偶像級超優外型一直讓她人氣高居不下；雖然已是數不清男人的女神，但她仍對於演藝事業仍相當用心，會透過社群平台維持和粉絲交流，一舉一動每每都會引起討論。

三上悠亞PO出的道晚安短片，炸出雪白美胸卻疑似走光。(圖/ 摘自三上悠亞推特)

14日晚間10點左右，三上悠亞在推特更新動態，寫上「おやすみかみ」一詞，把日文的晚安和三上結合在一起，像是她和粉絲間專屬的道晚安；另外也附上一部6秒短片，畫面中她穿著超低胸白色上衣，趴在椅子上慢慢朝鏡頭靠近，製造出男友視角，雪白美胸一覽無遺。

性感畫面曝光後，不到2個小時就湧入許多留言，粉絲再度被女神迷倒，忍不住驚呼「這樣怎麼睡」、「完蛋了，今晚睡不著了」、「看到這個應該不用睡了」、「好美好性感，三上悠亞最棒」；不過，有眼尖網友發現，在三上悠亞往前傾時，胸前若隱若現疑似差一點走光。