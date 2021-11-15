華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網公布的最新民調結果顯示，美國總統拜登的滿意度降至41%新低，主要因為民主黨和中間派人士有更多對他持負面看法。

根據華盛頓郵報（Washington Post）和美國廣播公司新聞網（ABC News）的民調數據，拜登滿意度一路由6月的50%下滑到9月的44%，再降到如今的41%。對他不滿意的比率則來到53%。

這項調查發現，如果今天就舉行選舉，46%成人會支持共和黨的國會議員候選人，只有43%會支持拜登所屬民主黨的候選人。在登記選民中，51%會支持共和黨候選人，41%支持民主黨人選。

這次民調也顯示，大約半數美國人怪罪拜登造成通貨膨脹加速。還有6/10受訪者表示，他上任10個月仍沒有什麼建樹，包括71%的獨立派人士有此想法。

拜登在民主黨支持者中的人氣重挫，6月時，有94%民主黨人滿意他的施政表現，僅3%不滿意；如今約80%民主黨人仍對他持正面看法，但有16%持負面看法。如今強烈認可拜登表現的民主黨人只剩4/10，遠低於6月時的約7/10。（譯者：林治平）1101114