民進黨主席、總統蔡英文在民進黨全代會致詞表示，「台灣人民沒有欠民進黨，所以民進黨必須要用最好的表現，來證明我們值得台灣人民的信賴與託付」。資深媒體人黃創夏表示，黨主席的話，某些從政黨員要聽，別再逼台灣人民「聽黨話、跟黨走、感黨恩」。

黃創夏14日在臉書貼文表示，總統蔡英文說，台灣人民沒有欠民進黨！黨主席的話，某些從政黨員要聽！別再發動「中央圖房」逼台灣人民「聽黨話、跟黨走、感黨恩」⋯⋯。

網友紛紛表示，「不知道我只知道我不能用愛發電。」、「創夏都寫得那麼明白了，難道還不知是哪個黨及側翼部隊在發動嗎？哈哈。」、「中央圖房只有民進黨有？都什麼時代了，台灣人民有這麼笨？」、「選舉口號？芭樂票？都是愚民用的娛興節目？神都敢騙，能信嗎？」、「是要甚麼謝黨龍恩，只是提供資訊。如果台灣不是政治撕裂，台灣可以走得更遠。」

也有網友認為，「我們的人民有選票在手，哪需要聽黨話，跟黨走。」、「是民進黨欠台灣人民！」、「本來執政，問政，都是人民的公僕。與人民溝通政策，才是正確的方針。同樣的，我們需要的是一個能與民眾溝通的政府，跟能與民眾溝通的議員、立委，而非是造謠抹黑。」