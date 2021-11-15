內湖康樂街5號公園2000年發生郭姓女子裸屍命案，因下體採集到男友呂介閔的精液，且沒有其他事證，加上兩人前1天有發生性關係，一、二審都以罪證不足判呂無罪，直到高院更一審時，採信法醫說法，認為被害人乳房上「仇恨性咬痕」，死後才能有這麼完整的齒痕，最後判呂男13年徒刑定讞，後因DNA技術進步，14年後驗出，被害人乳房上些許唾液並非呂男留下，釋放已入監服刑4年的呂，整起懸案至今未破。

檢方起訴認為，2000年7月20日凌晨2點多，呂介閔與加油站同事郭女相約住家對面的公園談判，因郭女深夜大吵大鬧，呂一氣之下隨手撿拾磚頭、石頭重擊郭女臉和頭部，導致顱內出血死亡，為了躲避刑責，呂還脫去郭女內衣褲，並在左乳房猛力咬一口，營造出被他人殺害的假象，直至同日凌晨4點半，郭女上半身所穿黑色小可愛上衣被拉至肩膀，胸部以下全部裸露，身上無任何衣物，被清潔人員發現。

被害人郭女的媽媽難過看著愛女的照片，提出心中的質疑，期望案情能早日大白，還給她女兒一個公道。（資料照）

檢警為了取得證據大費苦心，因證人聲稱，有聽到兩人爭吵聲，但因夜色、公園樹木遮蔽，沒有看到郭女與誰爭吵，呂男坦承兩人為了送禮物給另外一個女子發生口角，檢方除了採集乳房上的咬痕送鑑定，比對呂男的齒模，但因咬痕清晰，研判是死後才咬的，又因下體採集到呂男的精液，認定他涉有重嫌。

呂男辯稱兩人前一天曾發生性關係，否認殺人，為釐清疑點，法官甚至在凌晨2點多，親自到公園了解環境，懷疑凶手另有其人，調查附近出沒性侵犯，始終沒有結果。呂男否認犯罪經測謊，調查局認為他是兇手，但刑事局的測謊專家認為呂男說的是實話，法官採信刑事局，認定呂男沒有犯案。

高等法院今宣布涉嫌殺害女友還故佈疑陣被判刑13年定讞的呂介閔需重新再審，呂介閔步出外役監時強調自己絕對清白，現在最想回家陪媽媽過母親節。（資料照）

地院判決無罪、高院支持，檢方上訴後，更一審法官採信法醫的說法，認為乳房上的咬痕，並沒有瘀青，與一般男歡女愛不同，並創造出「仇恨性咬痕」一詞，認為呂男以鈍器重擊郭女頭部後，再故佈疑陣，製造出遭性侵的假象。

再審判決認為，郭女左乳房上留有的齒痕，應該是死後留下，否則如此大力咬下，不會如此完整，死者一定會掙扎。直到2014年12月刑事局以最新技術鑑定，認定郭女陰道、內褲上衛生棉精子，DNA型別不同，排除同一人，代表凶手另有其人，當時已經被判刑13年定讞的呂男已入監服刑，最後獲改判無罪獲釋，真正的凶手迄今經過21年仍未找到。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。