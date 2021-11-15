在我們繼續下去之前，先回溯一下過去幾年的歷史。我們來看看醫生怎麼將自律神經失調，與慢性疲勞以及其他症狀連結在一起。我們先思考1960年代的太空人，經歷疲倦與頭暈之後學到什麼事情，再審視1990年代的自律神經專家發現了什麼，接著看看醫生最近開始從慢性疲勞的病患身上學到什麼。

●自律神經失調，就像太空怪客返回地球

自律神經失調的人，通常很難清楚的思考，他們的心思無法專注。有時候會有人指責他們是「太空怪客」（space cases，譯註：用來形容與現實脫節的怪人）──這個稱號背後或許有些學問！

我的小孩在念歷史的時候，問我這輩子有沒有發生哪些值得紀念的事情。一聽我分享「人類登上月球」在我心目中排第一，他大吃一驚的叫道：「你有活這麼久喔？」

是啊，當阿姆斯壯（Neil Armstrong）踏出「人類的一大步」時，我在念高中。我在電視上（黑白的！）看到太空人從太空回到地球，但他們到家的時候並沒有揮拳慶祝或手舞足蹈──這群太空人虛弱到必須靠別人幫助才能離開太空艙，接著被抬到擔架上，再送到醫院治療。這些「太空怪客」怎麼了？

太空人在不受重力影響的情況下度過好幾天，身體已經適應了。他們的血液順暢的流過身體，自律神經系統讓血管周圍的肌肉處於放鬆的狀態。然而當他們回到地球時，自律神經系統並沒有準備好。他們的身體必須花費好幾個小時，才能重新學會讓血液往重力反方向流動。太空人直到重新適應地球之前，都會感到極度疲勞，而且起身時會頭暈、甚至噁心。

我知道你沒上過太空，但假如你感到疲勞、而且起身時會頭暈，或許你的身體已經「忘記」要適應姿勢的變化；或許你的自律神經系統忘了如何應付重力。當你站直的時候，你也許不再能夠讓血液維持正常流動。你不是精神有問題的「太空怪客」，但你的身體可能有點像在太空時的樣子。你跟太空人一樣都「不耐久站」──躺下再起身時，無法適應或承受姿勢的變化。

●醫學持續進步，POTS更常被診斷出來

美國南北戰爭期間（以及上個世紀的兩次世界大戰），許多士兵都因為心臟神經官能症而無法繼續服役。（心臟神經官能症與發生於南北戰爭期間的創傷後壓力症候群，都被俗稱為「士兵的心病」［Soldier’s heart］，但兩者是截然不同的疾病，請勿混淆。

後者是源自心理層面，特徵是恐懼與焦慮。）患有心臟神經官能症的士兵會覺得疲勞、頭暈、心悸、頭痛、胸痛，而且睡不好。他們當中有許多人經過仔細詢問之後，都自曝他們的問題甚至在入伍前就開始了。醫生找不出特定的病因，有時會開心臟藥物給他們。

大約在南北戰爭那個時候，有一位名叫威廉．W．梅約（William W. Mayo）的醫生，住在印第安納州，每年夏天都會因為瘧疾而病倒。他受夠了這個狀況，於是搬到明尼蘇達州的羅徹斯特市。他與太太將兒子們也培養成醫生。與此同時，他會駕著馬車前往當地的家庭看診。當龍捲風吹垮房子、許多人因此受傷時，一群天主教修女說服好心的梅約醫師提供醫院服務，治癒這些因為龍捲風而受創的受害者。他的兒子們後來也追隨父親的腳步。

幾年下來，梅約兄弟執業的診所迅速聲名遠播。就連不是住在當地農場的人都遠道而來，希望梅約醫師（無論哪一位）能治療他們。診所的員工越來越多，並且成為醫界的龍頭。有越來越多病人的身體遇到更加複雜的問題，可是連他們當地的名醫也束手無策，於是他們都來到梅約的診所。

1993年1月，也就是梅約醫師首次搬到明尼蘇達的一百多年後，羅納德．雄多夫（Ronald Schondorf）與菲力普．羅（Phillip Low）醫生發表了一份關於梅約診所病患的報告，這些病患從仰臥姿勢站起來時，心跳會變得過快。其中病患多為女性，頻繁出現疲勞與頭暈等症狀，並且經常因為腸內流動緩慢而造成病毒感染。雄多夫與羅將這種病命名為「自發性姿勢性直立心搏過速症候群」，並表明病因是自律神經系統出了問題。

接下來幾年，梅約診所的醫師科學家，以及世界各地其他對此病感興趣的醫師，也發現許多情況相似的病患，並且將這種病描述得更詳細。這些病患改變姿勢時除了心跳會不正常加速，通常連排汗也出現異常。

1996年，羅醫師與他的同事提出一份關於青少年的報告，這些青少年同樣罹患了姿勢性直立心搏過速症候群，或簡稱POTS。

1999年，日本一位16歲男孩被診斷出POTS。2000年，俄亥俄州的布萊爾．格魯布（Blair Grubb）醫師，以及紐約州的朱利安．史都華（Julian Stewart）醫師，詳細描述了更多罹患POTS的病患。被診斷出POTS的青少年，多到令人懷疑這種病是新的流行病，但這只是因為人們對於這種疾病更加警覺，所以它當然更常被診斷出來。

過去10年來，醫師細心評估慢性疲勞的病患後，發現其中有許多人的自律神經系統功能出現異常。假如1800年代的士兵能受醫師評估的話，醫師或許也能發現他們自律神經異常。

(本文摘自《疲倦的青少年》/大是文化)

【內容簡介】

◎將近1/3的美國青少女，每週至少有兩天因疲累而影響上學。

◎在英國，每100個青少年就有一個因疲勞而失能，無法正常參與社會活動。

◎有7%的荷蘭男孩，疲累時間持續三個月之久。

這是已就醫而累計的數字，未就醫而誤稱為「疲倦」的青少年，實際不知為數多少倍。

我的孩子天天都睡很多，還是一直喊「累」？或者，沒有明顯想睡，但做任何事都沒有活力，連爬個樓梯都覺得很辛苦！帶他去醫院做了各種檢查，就是找不到原因。

青少年深受疲勞所苦的比例，越來越高，不免讓人懷疑，是不是有什麼「神祕疾病」暗中奪走他們的精力？

全美排名第一的梅約（妙佑）診所的小兒科醫生費雪，找到了解答！

他發現，生活忙碌固然會導致青少年疲勞，但其中有一半以上，是POTS（姿勢性直立心搏過速症候群）惹的禍。

什麼是「姿勢性直立心搏過速症候群」？ 就是「當姿勢從躺下變成直立時，因為脈搏太快而產生的惱人症狀」。

父母要怎麼判斷小孩有無此病？要開刀嗎？有藥可以治嗎？怎麼做才能康復？

◎以下這些疾病，都有可能引起你身體的疲勞：

甲狀腺功能障礙、糖尿病、低血糖、腎上腺疾病、荷爾蒙失衡、肝病、發炎性疾病或病菌感染……

所以，莫名疲倦時，要先找醫生做全面性檢查。

萬一都查不出原因，可能就是POTS。

◎POTS──姿勢性直立心搏過速症候群：

POTS會使自律神經系統無法正常管控血流，最終導致疲倦，而青少年患者中，女性占2／3。

過去大家不了解這個疾病，因此常誤判成憂鬱症。

明顯症狀是：患者會一直喊累，又睡不著；身體的某些特定部位會痛；起身時會頭暈，有時甚至會有短暫15秒看不見，有的患者會出現腦霧：腦袋就像被棉花糖包住一樣，思緒一整個模糊，雙腳會腫脹並發青、心悸到心臟快從胸部跳出來……。

◎有可能完全康復嗎？當然！

全美第一的梅約醫院有一套完整治療計畫，例如，強化鹽分攝取、利用傍晚運動（站立的運動最有效），或是服用乙型阻斷劑等藥物（本書有列表）。

最重要的是──大部分患者都會康復，患者蘿拉經過作者的完整治療後（她在書中與父母一起分享治療經過），已從一個疲倦而虛弱的病人，現今成為醫學院學生。

【作者簡介】菲力普‧R‧費雪（Philip R. Fischer）

醫學博士、全美第一的梅約（妙佑）診所兒童中心小兒科醫師、梅約醫學院教授，專攻青少年自律神經失調與慢性疲勞之間的關係。

他對青少年慢性疲勞、青少年自律神經失調、姿勢性直立心搏過速症候群（POTS）和小兒營養不良的研究，已在多種醫學期刊上發表。他的研究與心血使大家更加注意這個領域，促成更迅速的診斷，以及更妥善的自律神經失調管理，包括青少年的POTS。

因此，他被梅約診所評為傑出臨床醫師，並多次被其他醫生選為明尼蘇達州（梅約診所位於明尼蘇達州的羅徹斯特市）的頂級醫生。

《疲倦的青少年》/大是文化

【譯者簡介】廖桓偉

淡江大學經營決策系、東吳大學企管研究所畢業。曾任網路電玩編譯、出版社編輯，希望引進更多有趣（且暢銷）的書，透過翻譯來感動讀者，譯有《死薪水的不投機致富金律》、《著迷，甘願賭上所有》、《似水無形，李小龍的人生哲學》、《成名的藝術》（皆為大是文化出版）。