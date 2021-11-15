為提升林口區大眾運輸服務，以及未來媒體園區通勤需求，新北市交通局新建林口公車轉運站特別增開直達台北車站、捷運圓山站、北市大安區和板橋捷運府中站等4條快速公車路線，並分別調整及新闢4條市區公車路線匯集至林口轉運站，以轉乘聯外快速公車及桃園捷運，讓林口和桃園龜山地區的公車族節省了至少10分鐘的通勤時間，「美好的一天，就從這10分鐘的小確幸開始！」

新北市交通局長鍾鳴時表示，林口地區近年來人口數成長達12萬餘人、交通需求急增，而上下班尖峰時段主要車流多利用國1往返大臺北地區，造成林口交流道周邊交通壅塞，目前有多條行經國道的快速公車路線需繞行市區載客，因快速公車限制站位，因此往往有末端站的乘客因無座位而上不了車的情形，若遇上林口交流道於尖峰時段車多壅塞，更得耗費許多通勤時間。

鍾鳴時並指出，加上國際媒體園區、林口工一重劃區也陸續建置發展，除將帶來大量就業機會與人潮，連帶大幅增加旅運需求，為林口地區交通系統帶來沉重壓力；因此林口公車轉運站於今（110）年1月19日動土，並於10月15日試營運，因鄰近捷運林口A9站，除可供公車轉乘外，更擴及機場捷運線轉乘和長庚醫院、三井Outlet等大眾運輸服務，以減少私人運具使用，進而改善林口地區交通壅塞問題。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，林口公車轉運站站體採簡約設計，著重接駁功能與實用性，設有公車月台及電動公車駐車區，並新闢966副（至台北車站）、937副（至捷運圓山站）、967副（至仁愛敦化路口）、920副（至捷運府中站）共4條快速公車路線，從林口公車轉運站一上車即直接上高速公路，快捷直達。

林口公車轉運站試營運兩周後，滾動式檢討調整與擴大多班公車路線。（新北市政府交通局提供）

交通局表示，林口公車轉運站自10月15日試營運以來，即不斷地彙整蒐集乘客反映和需求，經滾動式檢討後，決定原調整854、786、948及新闢760(南勢線)等4 線市區公車路線自11月5 日起再做微幅調整，包括948線不轉進林口轉運站，以減少繞行時程；854線則調整為文化二路、文化三路至轉運站的接駁公車，擴大服務範圍；另外，760南勢線將加密班次，改為20分鐘一班，以培養及服務南勢地區客群。

同時，經考量下班回程乘客較為分散、無迫切需求，因此轉運站外原本的5條快速公車，回程將恢復行經長庚醫院等原路線，讓乘客更安全、更方便地返回溫暖的家，提供大眾運輸最優質的服務。(新北市政府交通局 廣告)