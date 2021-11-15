資深玉女歌手、也是影后甄珍的胞妹銀霞，過去5年來因為醫療糾紛，備受煎熬。她扛著虛弱身體一邊抗癌，一邊打官司，從地院到高院都敗訴，今年8月終於在最高法院得到「發回更審」的判決，讓她欣慰「帶給本人一絲公義的曙光」。此新聞曝光後，許多粉絲到銀霞臉書留言詢問如何打醫療官司，好奇她的近況，更期盼見到她復出歌壇重現巨星風采。

銀霞是80年代玉女歌手，唱紅〈蘭花草〉、〈秋詩篇篇〉等歌曲，她外型清純，氣質出眾，而且中英文流利，除了唱歌、拍電影，也受邀主持節目，成為當時金馬獎頒獎典禮等大型晚會主持人。她在當紅之際急流勇退，淡出營幕32年，直到去年發聲明指控2014年被陳姓醫師將她的腫瘤判定為巧克力囊腫，未做冷凍切片，後來發現是卵巢癌，讓她癌細胞擴散，才再度曝光近況。

值的一提的是，銀霞出道至今零緋聞、也零負評，非常潔身自愛，她是出了名的孝女，息影後全心全力照顧母親，侍母至孝。她最摯愛的母親過世後，她花了6年時間打官司告醫院誤診，一度罹患憂鬱症，而求助心理醫生。母親不幸逝世，是她一輩子傷痛，也是一生遺憾！現在她仍在租屋處擺放母親生前衣帽及字畫，不時賭物思人，可見她對母親無盡的愛與懷念。

銀霞出道至今零緋聞、也零負評，非常潔身自愛。（圖/中時資料照）

至今單身未嫁人，是否感到遺憾？銀霞表示，「我在圈內沒有談過戀愛，圈外當然有，相親飯吃了不少，也被介紹過有頭有臉的人物」，據悉曾有洛衫磯醫生熱烈追求她，但兩人只是好朋友，她的生活一直以家人為重心，她感慨地說：「如果我娘還活著，我人生沒有結婚、沒有小朋友，我一點都不遺憾。人最大的力量來自於親人，只要媽媽在我怎樣都甘之如飴。」

她生命中第一順位是家人，近年因甄珍人在香港、哥哥在美國，她一個人在台灣生活，身體與心靈都辛苦。自新冠疫情爆發後，她每次回診都穿防護衣、戴3層口罩加護目鏡，如臨大敵，生活起居一切靠自己，也讓她感到孤單無助。最近房東喊漲，讓她又多了一個要找房子的煩惱，近來夜夜失眠，每天睡不到4小時，想哭哭不出來。

她曾在演藝圈如日中天，回顧起當年最難忘的事，竟然是為了體育節目《競運大觀》訪問當時擔任行政院研考會主委的馬英九。由銀霞跟周華健主持的《競運大觀》，第一集特別嘉賓邀請到馬英九，她說，為了配合馬主委晨跑時間，她半夜3點起床化妝、5點就抵達現場等他晨跑。

有趣的是，馬英九身穿背心短褲，她卻因11月天氣寒冷穿長袖長褲，馬英九是真的去運動跑步，她則是為了工作而追著馬英九跑，她笑說，「像是小雞捉老鷹！也因為那次的辛苦，下次再叫我去訪問他，我不敢了。」