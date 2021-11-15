速食對人體有害已不是秘密，但害處竟還可以更糟嗎？最近的一項新研究指出，在美國各地的速食店當中，專家發現許多食品都含有會破壞人體激素的化學物質，而這種化學物質只會在塑膠裡頭存在，且這種化學物質不僅對人體有害，甚至是直接傷害到人體的最小單位上。

研究人員在此發現，有許多速食食品中都含有被稱為鄰苯二甲酸酯類(Phthalate esters,簡稱 PAEs) 的化學物質。鄰苯二甲酸酯類(Phthalate esters,簡稱 PAEs) 主要用於塑膠製品作為塑化劑(plasticizers)，可使塑膠具有彈性及延展性，工業製造很多都會使用醇類和苯甲酸進行酯化反應而成，而人類使用 PAEs也已超過六十年以上，然而，它們也是會破壞內分泌的化學物質（EDC），過去專家使用EDC所進行的動物研究都顯示，當生物長期暴露在塑化劑(plasticizers)中，生育能力會明顯降低。

●廣泛存在於美國速食連鎖店

該研究的主要作者、華盛頓大學的博士科學家拉裏亞·愛德華茲告訴外媒：「研究表明，接觸大量EDC的兒童通常會出現氣喘和肥胖等健康狀況，更不用提到在成年的生活中，會有生育問題。」

研究當中也提到，研究人員發現鄰苯二甲酸酯類和其他塑化劑廣泛存在於美國速食連鎖店所供應的熟食中。

作為研究的一部分，作者從六家不同的速食連鎖店收集了64種的食物樣本，包括漢堡、薯條、雞塊、雞肉捲餅、起司比薩等，甚至還有團隊還把食物手套也納入研究範圍。

●起司比薩所含化學物質量最低

結果顯示，研究小組測試了不同化學物質的樣品，發現81%的食品含有鄰苯二甲酸二丁酯（Dibutyl phthalate，DBP），而89%的食品含有不同的非鄰苯二甲酸。

研究當中最有趣的是，他們發現起司比薩所含化學物質量最低，因此研究人員建議，若下次挑選速食食物時，可以試著點一片起司比薩而不是漢堡或捲餅。

最後研究人員也提出一項觀點，即接觸食物的塑膠手套很可能是食物化學污染的原因，雖然研究人員仍然不知道食用塑化劑食物會造成的所有影響，但塑膠手套的確很有可能是導致或加劇化學物質在食物中的因素之一。