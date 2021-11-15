2020 年 COVID-19 疫情打亂全球經濟供應鏈，不少國家被迫封城，全球經濟活動也被限縮。原本只會引發小感冒的冠狀病毒，是如何在短期間感染全球 2 億多人? COVID-19 將往哪個方向演化？人類與之共存的策略又在哪？

基因線上 GeneOnline 專訪中研院賴明詔院士。他是全球最早從事冠狀病毒研究的科學家之一，因而有冠狀病毒之父的美名，也創立台灣最早研究冠狀病毒的研究室，更在 C 型與 ​​D 型肝炎病毒研究多有建樹，著述許多冠狀病毒的經典論文。賴院士利用多年研究冠狀病毒的經驗，解析 COVID-19 的突變走向，以及抗疫的下一步。

●根絕 SARS 的老招適用 COVID-19 嗎？

COVID-19 因為與 SARS 十分相似，所以常被拿來研究與比較。它們雖然都是冠狀病毒，但傳染力度卻大相徑庭。其中最大的差異在於，SARS 的感染者會發燒，所以只要天天量體溫，並將發燒的人做隔離，就可有效防堵病毒擴散。透過這種方式，SARS 在疫苗或藥物研發出來前，就從自然界消失了。然而，COVID-19 卻能產生無症狀感染者，並在完全接種者中互相傳播，表示單用隔離一招，無法有效抑制 COVID-19。

賴院士指出，COVID-19 是 RNA 病毒，這種病毒的突變速度本來就比 DNA 病毒高出一至十萬，甚至一百萬倍，更不用說 COVID-19 的突變速度還比許多其他的 RNA 病毒還快。

此外，「COVID-19 的 RNA 是所有病毒中最長，RNA 基因越長，產生突變的機會就越多。」所以才可能在短時間內產生這麼多變種。（備註：HIV 病毒的突變速度比 COVID-19 更快）。另外，賴院士的研究也顯示，冠狀病毒有基因交換現象（RNA recombination）的能力，可增加病毒變種的機會。

而在 SARS 與 COVID-19 相隔的 17 年間，基因定序技術突飛猛進。賴院士指出，過去要花 2 個月才得到 SARS 冠狀病毒的 RNA 基因定序，現在只要 1 天就可獲取上千個 COVID-19 定序結果。而且人類分離病毒株的速度也大幅增快。這促使新冠疫苗能在幾個月內完成開發，取得緊急授權，更在一年內遍及全球使用。相比 SARS 與 MERS 疫情無疫苗的情況，更揭露「兩個不同世代的研究成果」。

(圖/基因線上提供)

●只引發「小感冒」的冠狀病毒，如何造成全球流行病？

為何 SARS、COVID-19 會比其他冠狀病毒來得危險呢？賴院士指出，一個病毒會引發嚴重傳染病往往出自幾個不同機制。首先是感染力，也就是病毒感染細胞或器官的能力。一般冠狀病毒只會感染上呼吸道，造成咳嗽、傷風感冒等症狀，但 COVID-19 可感染到下呼吸道或其他奇觀，引發嚴重的肺炎等疾病。

第二是傳播力。病毒傳播的速度越快、產生病毒的量越多，環境生存能力越強，它引發流行病的機率就越高。第三是躲避免疫系統的能力。容易被身體、疫苗引起的免疫機制，或其他療法滅除的病毒不會引發大型流行病；唯有懂得躲避免疫系統的病毒才能持續生存在宿主體內，並感染他人。第四，COVID-19 病毒引發身體過度的發炎反應，也是引起嚴重病症的原因。

●COVID-19 也想跟人共存？突變將逐漸降低重症率？

COVID-19 突變速度驚人，Alpha 變種才在 2020 年 12 月使英國封城，Beta、Gamma，尤其是 Delta 變種就在 2021 年加入戰局，使各國醫療體系潰堤。其中有些變種可降低 COVID-19 核准療法與疫苗的有效性。

賴院士指出，突變是一個隨機的過程，但演進來自外部刺激。冠狀病毒經常出現許多變種，但唯有能適應環境給的選擇壓力（selection pressure），譬如人體防禦系統、藥物或疫苗的變種病毒，才有辦法生存，這「符合達爾文的生物演化理論」。

Delta 變種是目前傳染力最強的變種病毒株，最近又出現比 Delta 更強的變種（Delta-plus），隨著疫苗接種普及，也許還會有更多的變種出現，各國也開始思考與 COVID-19 共存的策略。賴院士説，「病毒需要在自然界存活，這是他的最終目標」，所以殺死宿主對它來說實屬下下策，因為病毒必須在宿主內才能繁殖。

他強調，COVID-19 未來突變很可能往 4 點演進：增加各種途徑的傳染力、強化病毒複製能力、提升躲避免疫系統的能力。而最重要的是，是降低病毒引發重症的機率，變成類似季節性流感的存在。換一個方式想，不只人類想與病毒共存，病毒也在尋找與人共存的方式，這是自然的法則，因為只有這樣，COVID-19 才有辦法續存。

●完全杜絕 COVID-19 不可能！疫苗量產與開發是台灣首要目的

儘管病毒引發重症的機率可能下降，接種疫苗仍是時下防疫的第一要件。賴院士舉例，「這就像 NBA，防守力強的球隊往往是名列前茅的球隊，但冠軍隊伍大部分是攻擊力高的隊伍，因為強勁的攻擊相當於好的防守。」

但不打疫苗，只謹守戴口罩、隔離、防疫距離等措施就像防守力高的隊伍，「總有百密一疏的時候。這時不能只靠防守，而是要用疫苗或藥物增加攻擊力，以有效控制 COVID-19 疫情」。

不過他提醒到，接種疫苗的目的不是要 100% 消滅 COVID-19，切忌懷抱著完全杜絕病毒（zero virus thinking）的思維行事，因為這是不可能的事情。像是季節性流感每年還是有一定比例的人重症或死亡，這是人類需要接受的事實。

賴院士指出，只要重症案例減少，COVID-19 對人類的衝擊力就不會那麼大。然而，以前認為可用疫苗達到的群體免疫，現在已不可能達成。不只因為一些完全接種者出現突破性感染，且近期有實驗顯示，現有疫苗無法降低 COVID-19 傳染力，但可減少重症發生率。這個結論仍需更多研究證實。

他破除迷思，指出冠狀病毒因怕熱消失的論調太言過其實。病毒可能因溫度提升至 60 度左右死亡，但人類世界大多都 30、40 度，所以病毒消失與外界溫度是沒有直接關係的。而且現在夏天很多人擠在室內吹冷氣，反而更容易傳播病毒。

另外，疫情間 mRNA 技術大放異彩，其製造新疫苗的方式快速且彈性，所以能迅速應對高突變的病症，開發出針對病毒還有癌症的不同療法。

而面對海外積極開發新冠口服藥，賴院士指出，這不是台灣最有競爭力的研發項目，目前仍應該以新冠疫苗為主。但最近國外藥廠在新冠口服藥研發方面有重要突破，未來應多觀察與構思如何發展。