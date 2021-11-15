黑痣、黑斑如果長在臉上或手上，很容易就會發現，通常以黑色素沉澱居多。不過事實是，那些長在不常看見的腳底板的黑斑點，很有可能就是讓人聞之色變的皮膚癌變。對皮膚科醫師來說，所有皮膚癌發生率最低但死亡率最高的癌種，就是黑色素瘤。雖然全身都可能遭到黑色素瘤侵襲，但是有七成都出現在肢端，包括手掌、手指、腳底、腳趾等。

臺灣皮膚科醫學會理事長、台大醫院皮膚部朱家瑜醫師指出，根據調查數據顯示，半數民眾平常不會主動觀察身上的痣，還有高達6成民眾無法分辨身上的痣，是否是近一年新增，又是何時出現的。

(資料來源/臺灣皮膚科醫學會、臺灣免疫暨腫瘤學會)

除此之外，多數人觀察痣的主因，是因為長在臉部，覺得影響外觀或運勢。但朱家瑜醫師提醒，亞洲人惡性黑色素瘤的好發部位，反而是在四肢肢端，如手指腳趾、手掌腳掌、趾甲等較難察覺處，但只有不到1成民眾會特別留意指甲、腳底等部位，恐錯失惡性黑色素瘤早期的黃金治療期。

●六種「痣相」恐是癌 快自我檢視

朱醫師指出，大多民眾明白當痣有痛感、潰瘍有傷口、會流血時，需要趕快就醫，但對於痣的大小、顏色、形狀等產生變化時，卻無法警覺可能已經是惡性黑色素瘤的徵兆。

(資料來源/臺灣皮膚科醫學會、臺灣免疫暨腫瘤學會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

皮膚科醫師游懿聖也提醒，初期的黑色素瘤很不起眼，看來就是一般黑斑或是像痣一樣的小突起，有時只是指甲上的一條微微黑線。

游醫師建議，如果注意到皮膚、手腳出現黑點，可以每個月定期拍照，觀察看看有否顏色、形狀、大小的改變。如果肉眼就可感覺明顯變化，最好盡快就醫檢查。尤其腳掌的下壓受力點，更是容易癌變的區域。

●惡性黑色素瘤初期治癒率高 若轉移存活率低

醫師指出，惡性黑色素瘤若能早期發現且進行手術切除，第一期患者5年存活率達80%以上 ，但到第四期時，生存率將下降到10%，因此惡性黑色素瘤的檢測與早期治療相當重要。

平日照鏡子時不妨多看看臉部、頸部、準備雙鏡觀察背面，同時檢視手掌、指甲、腳底、腳面與腳趾等，看到黑點就要記錄，定期觀察發展。若是有大小、形狀、顏色改變，或是長凸、一碰就破皮，都可能是皮膚癌的早期現象，務必留心。