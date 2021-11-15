多名美軍軍官表示，中國大陸潛艦威脅日益增加，尤其大量能發射長程潛射反艦飛彈的潛艦，已超出現有美軍艦隊反潛能力範圍，故建議美國海軍為F/A-18F「超級大黃蜂」和F-35C戰機整合反潛設備、以空射無人機填補反潛盲區、擴充反潛武器庫等，確保美軍航空母艦不會被大陸「狼群」撕成碎片。

美國海軍福斯（Collin Fox）少校、狄倫‧菲利普斯利文（Dylan Phillips-Levine）少校、屈福‧菲利普斯利文（Trevor Phillips-Levine）少校，以及美國陸戰隊米爾斯（Walker Mills）上尉共同於「美國海軍研究所」（U.S. Naval Institute）發表報告，稱中國大陸海軍已擁有超過40艘能夠發射SS-N-27、鷹擊18等終端超音速反艦飛彈的攻擊潛艦，且其數量仍以令人擔憂的速度繼續增加。

而隨著長程潛射反艦飛彈威脅提高，由艦載直升機、驅逐艦和核子攻擊潛艦構築的艦隊反潛屏障，已不足以守護美國航艦打擊群，因為大陸潛艦能於極遠距離外發動攻擊，並在機動反潛兵力趕到前消失無蹤。

因此他們建議，應讓部分F/A-18F或F-35C整合機載反潛設備，承擔過去S-3維京（Viking）反潛機的任務，通過紅外線搜索追蹤系統（IRST）等設備確定飛彈發射位置後，先以自身攜帶的空對空飛彈攔截反艦飛彈，再迅速趕赴前述位置搜索並攻擊敵方潛艦。

雖然F/A-18F和F-35C缺乏S-3的長時間巡邏能力，但空射無人機能有效彌補這點。燃料有限的戰機在離開前先發射無人機，便能讓航艦打擊群持續維持於該區域的反潛能力。專家們呼籲應整合大型和小型的反潛無人機，前者自派龍架發射、後者則應能收納在聲納浮標發射管內。

在武器方面，專家認為，美軍不僅應改良Mk-54輕型反潛魚雷，讓其能自高空由飛行速度較快的戰術戰機投放，更應比照Quickstrike系列水雷，開發能迅速將現有Mk82、Mk83和Mk84傳統炸彈改裝為深水炸彈的套件，以大幅擴充美軍反潛武器庫存。