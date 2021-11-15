（取自政客爽臉書粉絲頁）

4項公投將於12月18日登場，有臉書粉絲團發文指出，根據一項2016年的議事紀錄，當時時任立委的林靜儀提案表示「超過七成的民眾反對含有瘦肉精豬肉進口，嚴禁瘦肉精美豬進口」，網友批評林靜儀把黨意凌駕於民意，現在又要補選立委，大酸林靜儀是否該出來為自己當年的提案出來表態。

4項公投將於12月18日登場，民團發起的2021「秋鬥行腳」今（14）日下午在高雄果菜市場開講，總指揮官林子文在台上宣講時，砲轟民進黨要台灣人吃萊豬，簡直喪盡天良。

反萊豬醫師蘇偉碩則指，要發出人民的聲音，年底沒有反美豬公投，年底只有反萊豬公投，藉此告訴執的民進黨政府當年反對萊豬，就要堅持下去，反萊豬和護藻礁都要蓋同意票。

另外，臉書粉絲團「尚書大人真機靈」、「政客爽」紛紛發文指出，根據一項2016年的議事紀錄，當時時任立委的林靜儀提案表示「超過七成的民眾反對含有瘦肉精豬肉進口，嚴禁瘦肉精美豬進口」。

但現在又改口說絕對支持萊豬進口，網友批評林靜儀把黨意凌駕於民意，現在又要補選立委，大酸林靜儀是否該出來為自己當年的提案出來表態。