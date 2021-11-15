1990年代公牛王朝結束之後，皮朋(Scottie Pippen)在1999年被交易到休士頓火箭隊，當時火箭隊還有夢幻中鋒歐拉朱旺(Hakeem Olajuwon)、巴克利(Charles Barkley)等名將。皮朋最近在Sirius XM NBA Radio節目上說：「我以為我加入了一支算是超級球隊的，但結果沒有成功。我們沒有理想的化學效應，而且我們有點老了，我覺得這不適合我。」

火箭隊在1994、1995年拿下總冠軍2連霸，1999年皮朋33歲、巴克利35歲、歐拉朱旺36歲，都不似先前那般勇健。皮朋說：「我經過第2次背部手術，我需要更年輕的隊友，我不知道Hakeem(歐拉朱旺)退化了那麼多，Charles(巴克利)應該要很努力但他也沒有。我來休士頓是為了幫巴克利拿冠軍，我自己都6座了。這就是我要求被交易的原因，我來到拓荒者有年輕飢渴的隊友，我可以退居後排而不必站在第一線。」

1999年的歐拉朱旺場均18.9分、9.6籃板、2.5阻攻、1.6抄截。巴克利16.1分、12.3籃板(進攻籃板4.0)、4.6助攻。皮朋14.5分、6.5籃板、5.9助攻。皮朋認為巴克利不夠認真，兩人因此鬧翻，至今都還不肯化解仇怨。

當年的一位替補球員布拉德(Matt Bullard)後來擔任火箭播報員，他認為這其實是皮朋的錯。布拉德去年在SportsTalk 790節目上說：「皮朋從來沒有試著融入火箭隊，他自以為是麥可喬丹(Michael Jordan)，就算不是，他也是皮朋。我們都有這種感覺。我會說皮朋不是我喜歡的隊友。當巴克利來到火箭隊，他就試著融入我們，他做得很好，他是我最喜歡的隊友之一，他真的努力想讓火箭贏球。」