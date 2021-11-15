瑞典汽車製造商富豪（Volvo）發言人周日（14日）表示，該公司目前正考慮在歐洲興建第三座工廠，希望將每年汽車產能提升至120萬台以上。

據德國汽車媒體Automobilwoche周日引述富豪財務長安沃爾（Bjorn Annwall）說法報導，該公司計畫於未來五年內在歐洲再建一座工廠，以求提升產能。

富豪汽車發言人向媒體表示，旗下歐洲兩座工廠年產能已達120萬台汽車，興建新廠目的在進一步突破產能，但最終計畫仍未定案。