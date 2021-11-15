提升產能 富豪汽車擬在歐洲興建第三座工廠 07:292021/11/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典汽車製造商富豪（Volvo）發言人周日（14日）表示，該公司目前正考慮在歐洲興建第三座工廠，希望將每年汽車產能提升至120萬台以上。 據德國汽車媒體Automobilwoche周日引述富豪財務長安沃爾（Bjorn Annwall）說法報導，該公司計畫於未來五年內在歐洲再建一座工廠，以求提升產能。 富豪汽車發言人向媒體表示，旗下歐洲兩座工廠年產能已達120萬台汽車，興建新廠目的在進一步突破產能，但最終計畫仍未定案。 進口車拓點戰 VOLVO再砸5億插旗士林 企業舵手－高通新執行長艾蒙 找台韓救火度晶片荒 只嘆時間不夠用 #歐洲 #座工廠 #產能 #富豪汽車 #發言人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星座理財(11月15日～11月19日)－白羊座（3月21日～4月20日） 留意消費 避開團購 04:102021/11/14 投資理財 神盾忙搶產能 明年業績增溫 04:102021/11/13 證券．權證 鴻海明年車用布局大躍進 04:102021/11/13 證券．權證 晶片卡脖子愈卡愈緊 傳白宮否決英特爾成都擴建計畫 18:122021/11/14 兩岸 室友借車載男友 她隔天上車秒崩潰：才剛買2年耶 09:442021/11/13 生活 英特爾成都增產計畫 遭白宮否決 04:102021/11/14 產業財經 拜登下周參觀GM底特律電動車廠 04:102021/11/13 全球財經 星座理財(11月15日～11月19日)－射手座（11月23日～12月21日） 宜先賣紅 接著買黑 04:102021/11/14 投資理財 星座理財(11月15日～11月19日)－巨蟹座（6月22日～7月22日） 法人動向 作為依歸 04:102021/11/14 投資理財 星座理財(11月15日～11月19日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 謹慎理財 聽專家言 04:102021/11/14 投資理財 精英總座無預警請辭、董事換 竟是大同2派人馬角力 19:002021/11/14 財經 財經熱門新聞 退休好生活》年滿60併舊制年資滿15年 可請領月退休金 - 財經焦點 - 中國時報 獨》虎豹潭讓壽險淹大水 11月底前「這類不符規定保單」全面下架 - 財經 - 工商 記憶體遭「凜冬將至」砍殺後 這2檔買點曝光了 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 94家前三季每股賺逾1股本 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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