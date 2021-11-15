據外媒周日（14日）報導，德國BMW（寶馬）汽車有意收購英國超跑製造商麥拉倫（McLaren），但此消息隨即遭到BMW否認。

德國汽車媒體Automobilwoche周日報導，共有兩家車廠計畫收購麥拉倫，分別是BMW與福斯集團（Volkswagen）旗下的奧迪（Audi），但該媒體並未指明消息來源為何。

BMW隨即透過電話向路透社否認此消息，表示該公司無意收購麥拉倫。至於奧迪則透過電子郵件表示，他們不排除與麥拉倫進行任何形式的合作，但並未說明具體合作內容範圍。