BMW否認有意收購麥拉倫 07:292021/11/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據外媒周日（14日）報導，德國BMW（寶馬）汽車有意收購英國超跑製造商麥拉倫（McLaren），但此消息隨即遭到BMW否認。 德國汽車媒體Automobilwoche周日報導，共有兩家車廠計畫收購麥拉倫，分別是BMW與福斯集團（Volkswagen）旗下的奧迪（Audi），但該媒體並未指明消息來源為何。 BMW隨即透過電話向路透社否認此消息，表示該公司無意收購麥拉倫。至於奧迪則透過電子郵件表示，他們不排除與麥拉倫進行任何形式的合作，但並未說明具體合作內容範圍。 朱立倫前進馬祖 喚醒民意抗霸權 捷克組新政府 親台派可望任外長 #BMW #麥拉倫 #收購 #否認 #隨即 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東歐難民危機 西方譴責白俄放任 04:102021/11/13 國際大事 台南攜西港文化祭 信眾齊拉王船花車 04:102021/11/14 焦點要聞 柯神飆分寫日記 9記三分 恩師見證 04:102021/11/14 運動天地 再爆陽明山群聚餐敘影片 陳時中：家庭聚會 拒答吃飯時間 11:362021/11/14 生活 企業舵手－高通新執行長艾蒙 找台韓救火度晶片荒 只嘆時間不夠用 04:102021/11/14 全球財經 NBA》英格拉姆當救世主 復出幫助鵜鶘中止9連敗 10:522021/11/14 體育 麥香魚只有半片起司他嘆「被坑了」 內行人揭一關鍵 14:432021/11/14 生活 小說變電影 批判更立體 04:102021/11/13 娛樂新聞 陳時中風波劉教授喊出1億和朱立倫對賭 網挖出驚人背景嚇呆 22:452021/11/13 政治 攜西港文化祭踩街遊行 眾人齊聚拉王船 19:582021/11/13 寶島 陳時中最好別下台 04:102021/11/14 時論廣場 財經熱門新聞 退休好生活》年滿60併舊制年資滿15年 可請領月退休金 - 財經焦點 - 中國時報 獨》虎豹潭讓壽險淹大水 11月底前「這類不符規定保單」全面下架 - 財經 - 工商 記憶體遭「凜冬將至」砍殺後 這2檔買點曝光了 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 94家前三季每股賺逾1股本 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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