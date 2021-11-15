靜宜大學連續二年參與「台灣科學節」，不僅呈現靜宜多元的學習資源，也展現師生的學習力及服務社會成果。（靜宜大學提供）

靜宜大學期望各年齡層學子在體驗活動中，感受最新科技與知識，在快樂玩科學中，豐富對科學的想像，啟發多元學習興趣。（靜宜大學提供）

資傳系師生發揮專業，開發VR虛擬實境互動科技，透過「虛擬星象館」，遨遊浩瀚宇宙星空，找到屬於自己的星系，讓科學教育從小扎根。（靜宜大學提供）

生態系以高美濕地為主題，將生態等知識，轉化為趣味遊戲；並透過互動、解說， 讓與會者以觀察家角色，瞭解高美生物及面臨挑戰與危機。（靜宜大學提供）

食營系的「食趣營樂」主題，結合掀起全球熱潮的韓劇「魷魚遊戲」中的古早味零食椪糖，在寓教於樂活動中獲得豐富的食品營養相關知識。（靜宜大學提供)

靜宜大學資傳系、食營系及生態系師生在「2021第二屆台灣科學節」中，展現所學專業與創意，以虛擬星象館、食趣營樂及高美生態之旅等科普體驗活動，帶領年輕學子探索科學魅力，啟發學習動機與興趣，提升科學素養！

「2021第二屆台灣科學節」由教育部和科技部共同主辦；海科館、科教館、科博館、科工館、海生館五大館承辦，以「科學服務社會」為主軸，邀請十大基地協助、千所學校參與，達成百萬學子共學目標！

靜宜大學秘書長劉國有說，該校連續二年參與「台灣科學節」，不僅呈現靜宜多元的學習資源，也展現師生的學習力及服務社會成果。期望各年齡層學子在體驗活動中，感受最新科技與知識，在快樂玩科學中，豐富對科學的想像，啟發多元學習興趣。

靜宜資傳系師生發揮專業，開發VR虛擬實境互動科技，以認識星空與地球運動為主題，讓大小朋友透過「虛擬星象館」，遨遊浩瀚宇宙星空，找到屬於自己的星系；在身歷其境、即時互動中，強化學習成效，讓科學教育從小扎根。

食營系的「食趣營樂」主題，結合了掀起全球熱潮的韓劇「魷魚遊戲」中的古早味零食魚椪糖，除了介紹製作過程的焦糖化反應、小蘇打起泡作用等科普知識；也讓與會者實際體驗電影情節，利用細針分離出椪糖中圖案，在寓教於樂活動中獲得豐富的食品營養相關知識。

生態系則以高美濕地為主題，將生態等知識，轉化為趣味遊戲；並透過互動、解說， 讓與會者以觀察家角色，瞭解高美生物及面臨挑戰與危機。資傳系二年級鄭雯蔚說，連續兩屆參與科學節，是難得的經驗！活動中不僅展現團隊所開發的軟體，也可觀摩其他學校成果；也希望小朋友在實際體驗VR後，啟發興趣，成為難忘回憶！