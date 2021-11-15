Michael Jordan was HEATED that Kelly Oubre took a 3 with 17 on the shot clock up 7 instead of running the clock down.



pic.twitter.com/sN6zsuOmki — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 13, 2021

黃蜂隊烏布雷(Kelly Oubre Jr.)前一場對戰尼克的比賽演出荒唐鏡頭，終場前45秒黃蜂領先7分，但烏布雷沒有依照常理來拖時間，而是在底線急忙出手三分球，結果這球投丟了，直接被對手撿回去快攻。黃蜂老闆麥可喬丹(Michael Jordan)在現場親眼目睹，顯得驚訝又生氣，指手畫腳地抱怨，不知烏布雷在搞什麼。

喬丹罕見的大反應引起媒體和球迷的注意，美媒NBC嘲笑烏布雷欠缺籃球IQ，喬丹並不是第一個吃虧的人，烏布雷先前已經在勇士隊遭到球迷嫌棄。2020年11月，勇士隊因為得分後衛克雷湯普生(Klay Thompson)報銷，緊急向雷霆隊換來烏布雷，他曾在太陽兩季17.9分、34%外線命中率，但是到了勇士隊他無法融入進攻系統，杵在柯瑞(Stephen Curry)、格林(Draymond Green)之間茫然不知所措，被認為欠缺團隊意識，外線命中率跌到31.6%。

上季中途傳出烏布雷不願意被降為替補（因為克雷湯普生計畫本季回歸），勇士季外未與烏布雷續約而讓他成為自由球員，他以2年2600萬美元加盟夏洛特黃蜂。本季開打不到1個月，烏布雷就被降為替補，上周灰熊之戰他狂飆37分，但尼克之戰他終場前輕率的出手又激怒了老闆喬丹。

不過也有人指出當時黃蜂隊負責拖時間的應該是控球後衛，隊友們卻急著把球送到前場，烏布雷在底線大空檔接獲傳球出手，那只是他身為側翼進攻者的反射動作。