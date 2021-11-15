1218公投白熱化！蔣萬安街頭宣揚「4好」

指揮中心宣布接種高端疫苗者若需出國，可依擬入境國的查驗需求，加打2劑國際認證疫苗後，引發爭論。蔣萬安日前在北投市場進行「公投反萊豬、食安我做主」街講行動時表示，「其實在之前質詢時就針對美國在11月份調整的入境政策提醒過指揮中心，要儘早做因應」，而現在指揮中心的新決定則需要公開更多相關科學數據及資料，讓民眾清楚了解。

蔣萬安13日提到，指揮中心他們當然有專業評估判斷，其實在之前質詢時就針對美國在11月份調整的入境政策提醒過指揮中心，要儘早做因應，因為當時美方很早就傳出可能調整未來只有施打完2劑國際認證的疫苗才可以入境，當時並沒有包含高端疫苗，可能會影響國人的出國權益，當時指揮中心也說會跟美國溝通及早做因應。

蔣萬安認為，現在指揮中心做這樣的決定(開放施打高端疫苗的民眾，若需出國可補打其他國際疫苗)，更需要的是公開更多相關科學數據及資料，讓國人清楚了解接下來這樣的混打安排會不會有些疑慮，若專家學者願意出來做一些說明，會讓民眾更安心。

至於指揮中心遭批放行高端混打搞雙標，對此，指揮官陳時中昨(14日)表示，沒有所謂的雙標，而是替有需要的人解決問題，且是經專家討論後有一個變通的辦法，並不是所有打高端的人都要這麼做，這是在不得已的情況下，有這樣的必要性提供一個辦法，是經過專家討論所提出來的。