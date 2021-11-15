為了買杯飲料貪圖方便，紅線違規停車，就算沒有警察捉包開單告發，但如果不小心因此導致車禍，造成其他人的車輛或身體受損害，不僅可能吃上過失傷害等官司，還恐因此負民事賠償責任，且賠償金額是一杯飲料錢的數萬倍以上，一時投機取巧的行為將造成嚴重後果。

許多人可能疑惑，是違停車輛犯規在先，其他車輛為閃避違停才發生擦撞，為什麼還要負擔賠償責任？律師余淑杏說明，這是因為法律上極度重視駕駛人的注意義務，不論其他車輛違規與否，駕駛人都應隨時保持警覺且有良好的應變能力，即使他車違停在先，但駕駛人閃避時也未注意車前狀況，所以「未注意車前狀況」是車禍責任判定的原因之一。

律師余淑杏表示，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況及兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，駕駛人需注意的範圍主要包括，前後車、鄰車的行駛間距及前方道路的一切狀況，如果遇到特殊狀況，需能做出應變措施以維安全，如減速、緊急煞車、閃避等。

律師解釋，如何判斷駕駛人事故當下有無注意車前狀況，則需經過車禍鑑定，從煞車距離、行駛速度、道路摩擦係數等因素綜合評估，才能得出專業鑑定結果，司法一般也會根據鑑定結果來認定駕駛人有無注意上的疏失。

律師余淑杏表示，車禍案件的處理費時費力，有時結局也令人心碎，法律如此強調駕駛的注意義務，並非藉此平衡或合理化他人的違規行為，而是希望無論何種情況下，永遠要以避免危害為第一考量。