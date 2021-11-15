衛福部長陳時中近來捲入「唱歌之亂」，接連被爆出疑似違反防疫規定的畫面。去年6月他前往內湖一間餐廳包廂，沒戴口罩、乾杯紅酒、持麥高歌的影片在網路上瘋傳。當天拍下這支影片的「掌鏡者」身分曝光，她坦承，確實有分享給其他人，但沒想到會被拿出來，直言「爆料者心機很重」。
當晚除了陳時中，正崴董事長郭台強、人力銀行前執行長陳曉蓁，以及涉貪遭起訴的心臟科醫師陳識中等人都在場。陳時中在眾人酒酣耳熱之際被拱高歌一曲，還把一整杯紅酒乾了，現場氣氛熱烈、賓主盡歡。
影片流出後，外界好奇這種私人聚會，應該很容易找出拍攝的人吧。根據《三立新聞網》報導，掌鏡者是一名紅酒經銷商，她以「侍酒師」身分出席，純粹想幫大家留個紀念，才會拿手機錄影。
該經銷商坦承把影片分享給家人，沒想到事後被有心人士轉傳，且在一年多後才公開，將她和與會的朋友捲入這場風波，痛批爆料者「心機很重」。
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