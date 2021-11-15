雙11熱潮狂燒，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網《雙11超狂購物節》檔期業績再創新高，為平日業績的3.5倍，對11月合併營收可說是大進補。

各大電商通路火力全開促銷搶攻電商平台盛事雙11，也推高各大電商的業績，momo購物網《雙11超狂購物節》檔期活動安排各式商品回饋、活動贈禮與搭配各銀行刷卡回饋等，豪氣擲出破億元momo幣超狂回饋，以超越歷年的好康活動，加上消費者網購習慣的加深，買氣、人流等各方表現皆繳出亮眼成績，推升單日業績再創新高，為平日業績的3.5倍，其中行動購物業績在雙11檔期間佔比近8成，可見掌上購物的趨勢顯著，及momo APP深受消費者青睞。

就商品類別來看，富邦媒momo購物網表示，雙11檔期間消費者鎖定搶買平日躊躇難下手的高單商品，也趁著活動優惠囤貨生活備品，帶動3C家電、美妝及日用品類商品買氣狂飆，分別較平日增加3.6倍、4.5倍及4.5倍。

第4季為零售業旺季，10月momo在17週年慶、雙10生日慶活動及五倍券振興活動的助攻下，推升momo網路購物營運表現年增突破39%，富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約66.2億元，年增34.4%，再次改寫歷年同月新高，累計1至10月合併營收突破681.5億元，年增32.5%，已超越2020年營收。