永豐餘(1907)投控12日召開法說會，雖然2021年第三季營運生產受疫情、限電等因素干擾而下滑，但前三季營運仍締造「五高」佳績，每股盈餘2.74元。展望本季，由於不確定因素未消，公司對第四季旺季營運審慎樂觀看待，法人預期仍可優於去年同期，帶動全年營運創高。

永豐餘投控第三季合併營收197.86億元，季減12.26％、仍年增5.31％，但毛利率19.25％、營益率6.81％，分創近5季及近6季低點。雖然業外收益增加，歸屬母公司稅後淨利13億元，季減23.3％、年減41.28％，每股盈餘（EPS）0.78元。

觀察各事業群表現，林漿紙營收43.03億元、年增14.4％，營益率0.3％、較去年同期負5.53％顯著轉盈。工紙紙器營收86.24億元、年減1.3％，營益率1.14％、遜於去年同期7.95％。消費品營收22.23億元、年減9.1％，營益率8.5％、遜於去年同期14.8％。特殊材料營收25.57億元、年減0.9％，但營益率53.44％、優於去年同期46.97％。

不過，永豐餘投控前三季合併營收636.51億元、年增達21.64％，毛利率23.36％、營益率11.39％，優於去年同期19.7％、6.98％。歸屬公司稅後淨利45.54億元、年增10.63％，每股盈餘2.74元，仍締造全數改寫同期新高的「五高」佳績。

觀察各事業群表現，林漿紙營收134.64億元、年增18.8％，營益率4.35％，較去年同期負3.32％大幅轉盈。工紙紙器營收276.41億元、年增18％，營益率5.84％、低於去年同期6.53％。消費品營收72.32億元、年減2.9％，營益率13.44％、低於去年同期15.88％。特殊材料營收70.05億元、年增達近1.22倍，營益率57.73％、遠優於去年同期36.5％。

永豐餘投控發言人殷國堂表示，第三季營運表現下滑，主因工紙紙器事業群在中國大陸及越南因疫情出貨不順、限電措施使客戶無法如常下單，消費品事業群在揚州封城時固定成本無法降減。不過，特殊材料事業群則逆勢工紙紙器在中國與越南因疫情出貨不順及能耗雙控使客戶無法如常下單而影響獲利；永豐實(6790)為主的消費品事業在揚州封城期間固定成本仍無法降減而影響獲利；不過申豐(6582)為主的特殊材料獲利逾3倍。

整體而言，永豐餘投控前三季部分事業群廠區營運雖受疫情及能源政策微幅影響，但多數事業群市場需求穩健、出貨價量齊揚，配合林漿紙事業群獲利轉正，工紙紙器事業群的台、越獲利成長，醫療手套需求大增帶動特殊材料事業獲利提升，使營收及營業利益均創同期新高。

除了營收及本業獲利顯著成長，永豐餘投控前三季受惠元太及權益法轉投資認列收益達7.43億元、加計永豐金等轉投資事業股利收入9.09億元，排除去年一次性的土地資產處分利益後，業外收益亦優於去年同期，帶動歸屬母公司稅後淨利及每股盈餘亦雙創同期新高。

隨著時序步入紙品傳統旺季，永豐餘投控10月自結合併營收70.53億元，月增1.28％、年增4.59％，回升至近4月高點、改寫同期新高。累計前10月707.04億元、年增達19.7％，續創同期新高。

殷國堂表示，第四季雖為紙品傳統旺季，惟國際疫情變化迅速，包括原物料供需狀況、勞動力及物流運輸的營運風險仍難以預料，鑑於需求未被完全滿足，對第四季營運仍審慎樂觀看待。法人認為，永豐餘投控第四季營運表現仍可優於去年同期，全年營運有望改寫新高。

同時，面對全球因氣候變遷逐漸重視環境、社會及治理（ESG）各項議題，永豐餘投控專注循環經濟，未來將持續發展沼氣、固體回收物衍生燃料（SRF）等各類再生能源應用規畫能源轉型，確保各事業永續發展，為股東創造合理的長期投資價值。