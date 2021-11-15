港星關之琳擁有「香江第一美人」的美名，雖然她息影多年仍是許多人心目中的女神，保養有術的她，也是著名的凍齡女神代表，近日就有網友捕獲野生關之琳逛街，她穿搭時尚有型，脖子、手腕都戴著飾品，讓關之琳舉手投足相當貴氣，而網友拍下的野生關之琳照，也讓她59歲的真實狀態全曝光。

陸網近日瘋傳一組關之琳逛精品店照，只見關之琳身穿黑色針織衫搭配牛仔褲，她腳上還踩著恨天高，關之琳的穿搭相當簡約又有型，保養有術的關之琳雖然臉上戴著口罩，不過仍可看出她肌膚細緻、光滑白嫩，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，關之琳完全看不出已是59歲的熟女，有網友認為女神小腹微凸，但以59歲熟女而言關之琳維持的很好。

一向對穿搭很有心得的關之琳，這次在脖子和手腕上分別戴上項鍊和手環裝飾，不僅顯得貴氣也相當時尚，網友還透露，購物慾相當強烈的關之琳在飾品櫃檯前連續試了好幾條手鍊，而她也很「阿莎力」結帳買單，女神消費實力驚人。

網友捕獲野生關之琳逛街。（圖／取材自新浪娛樂）

關之琳因擁有一雙水汪汪大眼睛電眼，讓她看起來魅力十足，也讓關之琳的感情生活成為外界焦點，她在1981年不顧爸媽反對，與認識僅2個月的香港富商王國旌在美國拉斯維加斯閃電結婚，但這段關係只維持9個月，之後關之琳提出離婚返港。而關之琳在2015年卻無預警宣布，已與國巨集團董事長陳泰銘離婚，外界才知道原來關之琳悄悄結了第2次婚。