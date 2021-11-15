總統蔡英文日前談及核四重啟議題時，表示核四位於地震斷層帶上，若發生問題周邊80公里都將是受災區。不過，有網友實際查詢經濟部中央地質調查所的「活動斷層」資料，質疑「核四真的有在地震帶上嗎？」

蔡英文11日出席第75屆工業節慶祝大會，致詞時表示重啟核四不會是執政黨的政治取向，因核四位於地震斷層帶上，且有研究指出，若電廠發生問題，周邊80公里的受災區，都是無法承擔的風險。

核四廠位於新北市貢寮區，對此，有PTT網友到經濟部中央地質調查所網站查詢活動斷層資料，表示該區域並未看到有地震帶，並問「還是哪裡可以查到準確的台灣地震帶？有掛嗎？那個地震帶叫什麼名字？」

圖為經濟部中央地質調查所「活動斷層」資料。（圖／摘自臺灣活動斷層網站）

對此，其他網友表示「據說是萬年前曾動過的斷層」、「如果真有地震震垮核四，台灣北半部早就淪陷了」、「當初選址的人怎麼可能不知道，這條非活動斷層就符合美國規定」、「國王的地震帶」、「陽明山有活火山，周圍都往了人」。另有人則說，「萬一地震又核爆了誰負責」、「地震帶和斷層是兩個不同概念」。

而對於行政院長蘇貞昌說，核四有S斷層、與貢寮外海斷層相連，無法重啟。重啟核四公投領銜人黃士修13日於公投意見發表會中提出地質調查報告說明，S斷層非活動斷層，並指經濟部文宣一直說謊，地質、地震與耐震是不同的東西，與貢寮外海斷層相連也未被世界承認。

至於核四耐震情況，黃士修說，耐震實際設計值地底岩盤0.47g、地表0.66g、反應器廠房1.32g，就算有斷層，一般建築物大約是0.33g，以七級地震大約是0.4g來說，如果真的發生大地震，全台北市全滅了，核四也是屹立到最後的那一個，且相關的耐震度還可以用後天補強。

圖為經濟部中央地質調查所「地質資料整合」，顯示核四廠周遭有澳底斷層、貢寮斷層、屈尺斷層與枋腳斷層。（圖／摘自地質資料整合查詢網站）

根據經濟部中央地質調查所的「地質資料整合」查詢系統顯示，核四廠周遭有澳底斷層、貢寮斷層、屈尺斷層與枋腳斷層，皆是過去因地層擠壓造成的逆斷層。粉專「Lin Bay好油」則表示，自己是地質學碩士，他指出，台灣斷層很多，重點是這個斷層是不是夠有影響、是不是真的會活動，其中S斷層目前無造成地震的相關歷史紀錄，甚至長達4萬3000年都沒有活動，但專家認為只有鑽探還是有疑慮，要挖大面積的槽溝才能做最後判斷，最後因核四封存，所以也沒挖了，就沒有後續的資料了。