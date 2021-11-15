儘管剛結束的中國大陸雙11購物節買氣鈍化，但國際快遞業者正提高倉儲和航空貨運能量，以因應東南亞如雨後春筍般電商交易量。再者，東南亞各地塞港問題恐怕會雪上加霜。

近年來，雙11的光棍節已不再是中國大陸獨有銷售活動，東南亞也逐漸參與其中。阿里巴巴的這場年度盛事，根據現有資料在2020年時，共產生740億美元商品效應。但2021年中國大陸官方對科技業者大力整頓下，這個電商巨擘在4月時遭罰鍰28億美元後，雖沒取消雙11活動，但聲勢卻大不如前。

不過，阿里巴巴旗下的快遞物流菜鳥網絡，趁此時卻積極佈局東南亞倉儲版圖。菜鳥網絡計畫在越南、印尼、馬來西亞以及新加坡等地，建立以消費者為主約75萬坪大小的中繼站cHub。

因新冠病毒改變許多商業模式，也加速東南亞習慣使用網路購物，菜鳥網絡表示，東南亞在2016年至2020年期間，網購規模飆升約6倍。因為藉由cHub可以讓消費者直接與供貨業者接觸，不需要再經過像以往層層銷售模式。

電商經營方式日新月異，物流業者也跟著要以速度取勝。以總部在新加坡的極兔速遞(J&T Express)來說，近來除了在中國大陸迅速擴張商業版圖，也設點在印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓以及柬埔寨等地。

另外，德資的美國物流業者DHL也與亞洲當地業者合作增加航空貨運量能，應付亞洲與日俱增的大幅需求。例如，DHL與泰國航運快遞業者K-Mile Asia共掛航班，每周在香港和曼谷之間有6個班次，每周可增約200噸載運量。還有在香港華民航空方面，北京、香港和菲律賓之間的兩條航線，再增加6個班次，故每周可再多超過1200噸貨運量。

DHL亞洲高層表示，全球景氣陸續回溫，亞洲市場可望實質大幅成長，快遞物流也會跟著電商業務蓬勃發展而沾光。

亞洲電商生意愈來愈好，不過，貨物頻繁運遞卻造成亞洲塞港問題日益嚴重。以新加坡而言，正面臨來自歐洲、非洲、大洋洲以及美國貨量的壓力。同時，當地政府也不得不趕緊尋找可以囤櫃的地方。

但新加坡貨櫃壅塞，也影響到亞洲其它地方航運調度。至於印尼、泰國與越南也面臨著缺櫃窘境。不過，航運卻可適時提供奧援。但基於運費差異，海運還是提供大部分運能，所以擔心貨物未能即時到達的業界，雖期待一年一度春節大量需求的來臨，但也怕塞港效應蔓延。