本周三台指期結算，觀察影響台股的美股多空因素，多方為美國在11月初通過未來5年將新增5500億美元、總規模約1.2兆美元的基礎建設法案，則可望為經濟增長添柴火；而空方為美國10月消費者物價指數較9月份加速上漲，並創下31年來最高，引發長期通膨擔憂拖累美股下跌。市場認為多方利好壓過通膨威脅。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股走勢仍以美股指數為依歸，近期表現仍以電子上游如驅動IC、載板等產業，由於市場需求較高、第三、第四季營收表現亮眼，受內資青睞。此外，由於臉書、微軟等推出「元宇宙」概念，近期台灣相關IC設計、半導體個股股價也反彈，表現不俗。

周書玄認為，回歸基本面變化，目前觀察重點仍為美國通膨狀況、美元走勢與QE縮表是否提早結束，一旦若有升息訊息、使美元走升、資金匯回美國，則對於新興市場資金則有影響，預估若美元走強，則外資資金可能進一步回流投資美國，將影響股市表現再度轉弱。

安聯投信台股團隊則表示，受惠美科技股表現相對強勢，加上MSCI季度調升台股在MSCI全球市場指數權重，做夢題材持續發酵，台股在之前拉回整理比較多的電子群以及傳產股，近日也出現反彈走勢，挹注市場信心。

永豐投顧分析，受到美股多頭鳴槍，四大指數週K連五紅，年終行情啟動，在美股多頭領航下，台股依照技術分析測量，有機會挑戰前高18034點。只是回首今年七、八月間，多數大量成交都在17500點至17800點區間，衝高阻力頗大，建議逢高不追。