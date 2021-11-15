「印度神童」阿南德曾多次精準預言新冠疫情等國際大事，引發全球關注。根據他發布的最新影片中指出，12月10日後全球會再爆發3大危機，包括能源危機、電力短缺及供應鏈中斷，更點名美國將是受到最大影響的國家，此預言是否會再次成真，仍待驗證，但阿南德自2019年至2021年共有4大預言一一成真。

阿南德多次預言世界走勢，2019年8月曾警告，全球將有重大危機發生，結果2020年初就爆發新冠肺炎，疫情肆虐各國，至今仍未緩和。今年6月歐洲、美國、印度及日本也發接連發生天災，造成多人死亡，另外阿南德也提醒，第三波疫情在9、10月達到高峰，以及加密貨幣會在11月底前大漲。以下為阿南德預言成真的重大事件：

●加密貨幣大漲

阿南德曾於9月中旬預言，加密貨幣價格會在11月底前大漲，且會創新天價，沒想到10月19日就漲至6萬6千美元，10月20日更一路漲到6萬7千美元，創下歷史新高。

●9至11月全球疫情加劇

阿南德於今年4月發布的影片中指出，第三波疫情恐在9、10月達到高峰，全球將因疫情承受巨大損失，果不其然大陸10月至今，境內確診人數持續飆高，甚至是多點爆發，就連Mu變異株也在39個國家現蹤；另外C.1.2變異株在南非被發現後，大陸、英國、紐西蘭、葡萄牙以及瑞士等國也陸續傳出相關病例。

●歐洲、美國、印度及日本將有大事發生

阿南德曾預言6月20日後，美國、日本、印度和歐洲國家將發生大事，結果日本靜岡縣於7月4日就發生嚴重土石流，至少3人死亡，就連美國邁阿密也發生公寓倒塌意外，造成24人身亡；英國也因疫情日趨嚴重，宣布解封日延至7月19日、印度及尼泊爾在10月也因暴雨成災，逾百人喪命，都與阿南德預言不謀而合。

●2019年11月到2020年4月全球有重大危機

阿南德曾於2019年8月曾示警，結果新冠肺炎在2020年初爆發，病毒擴散至全球，至今已有2億5千多萬人染疫、逾510萬人病歿。

另外，阿南德在最新的影片中，也再度預言12月10日後，全球將爆發3大危機，包含能源危機、電力短缺及供應鏈中斷，更直接點名美國是影響最大的國家。他也表示，今年冬天將受到極端氣候影響，會有持續性的低溫及大雨發生，且在整個亞洲和歐洲等多個地區造成影響，到明（2022）年5月還可能會有飢荒、洪災等天災，情況要到明年下半年才會逐漸好轉。

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