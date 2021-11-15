小編今天(15日)精選5件不可不知的國內外財經大事。元宇宙話題不斷延燒，輝達（NVIDIA）也將以Omniverse切入元宇宙商機，執行長黃仁勳強調AI虛擬人物的自然語言重要性，法人指出，由於元宇宙自然語言商機將持續擴大，有望讓具備智慧音箱及音訊技術的相關供應鏈瑞昱、聯發科、新唐、驊訊及對話所需的MEMS麥克風晶片廠鈺太（6679）未來都將大啖元宇宙商機。

【1】搶攻元宇宙基礎及關鍵 AI自然語言商機夯

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）於上周GTC大會中，由創辦人暨執行長黃仁勳說明當紅的元宇宙（Metaverse）願景，介紹多項將改變市值數兆美元產業的嶄新技術，將現實和虛擬世界的模擬內容用於從自動駕駛車、虛擬化身、機器人等多個領域。其中，語音辨識及自然語言理解的人工智慧語音（AI Speech）技術，將成為元宇宙的基礎及關鍵。

【2】上市櫃驚喜 一季賺一兆

台股第三季財報15日全都露，據統計，近1,540家上市櫃公司（含金控）已提前公布財報，合計單季稅後盈餘突破1兆、達1.09兆元，累計前三季稅後盈餘2.98兆元，雙創新高，完勝2020全年獲利2.47兆；法人預估，2021年台股稅後盈餘約3.92兆元、直逼4兆元大關，現金股利上看2.4兆元，在獲利及股利「雙利」加持下，將吸引外資重返台股。

【3】星鏈新品FCC過關 供應鏈樂

Space X旗下低軌道衛星通訊星鏈計畫Starlink第二代家用地面接收裝置Starter Kit，獲得FCC認證通過，新款電源供應器、路由器供應鏈啟碁、群電、泰金寶、康舒都已在第四季起出貨，明年第一季出貨量可望放大、挹注供應鏈營收。而占成本比重最大的家用接收天線，則還是由韓國大廠韓華負責設計、製造。

【4】軟板雙雄營運大爆發 外資喊進

元宇宙概念、航空族群飆漲，確立低基期轉機題材狂吸法人目光大方向。瑞信證券於臻鼎-KY（4958）財報後指出，臻鼎-KY產業地位領先又提供一站式購足服務，評價著實偏低，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價130元；野村、摩根大通則看好台郡（6269），研判股價上檔空間高達五成。

【5】虎豹潭事件引爆理賠爭議 不合規兒童保單 月底全下架

10月虎豹潭的溺水意外也讓壽險業淹大水。由於有四位罹難者不滿15歲，投保的意外險（即傷害險）或旅平險，只能退還保費，引發爭議，金管會緊急要求承保壽險公司以善盡社會責任的角度，給付喪葬費用61.5萬元，且全面檢視壽險公司現售的意外險及旅平險，若條款規定15歲以下身故只退還保費者，將全面下架。