雲林縣虎尾鎮14日發生聚眾鬥毆，還有男子亮槍。（截自記者爆料網影片）

雲林10男鬥毆2重傷 「往死裡打」(來源／記者爆料網)

雲林縣虎尾鎮14日上午9時許發生聚眾鬥毆事件，2派人馬各5名男子在1家KTV外談判，一言不合持棍棒互打，甚至有人持槍攻擊但未開槍，路過民眾拍下影片，只見眾人拿著棍棒「往死裡打」，有人被打到倒地不起，大白天發生如此兇殘畫面，看得讓人怵目驚心。

這起鬥毆造成一名男子肋骨骨折、另1人則是下巴被打碎傷勢較重送醫，其餘8人輕傷逃逸四散，警方循線逮捕逃逸8人進行偵訊，並至醫院找2傷者釐清案情，全案依聚眾鬥毆、槍砲彈藥、毀損、傷害等罪嫌偵辦中。

警方接獲報案，虎尾鎮文科路1家KTV外，14日上午9時許出現6輛汽車，共下來10名男子，雙方站成2邊談判，愈講愈大聲，最後各持棍棒互打，有人被打倒在地上，場面非常混亂，路人經過看到報警，但警方趕到時雙方人馬已作鳥獸散。

警方調閱路口監視器以車追人，循線逮捕參與鬥毆的8人，發現其身上都有傷痕，但並不嚴重，偵訊後有人坦承有2人傷勢較重送醫，警方趕往台大醫院雲林分院、虎尾若瑟醫院了解，1人肋骨骨折、1人下巴被球棒打碎，並無生命危險。

據了解，2派人馬分別由台西鄉丁姓、麥寮鄉廖姓男子帶頭，相約在KTV外談判，談判破裂才大打出手，警方追查到1把空氣槍、棍棒等相關證物，目前持續偵訊到案犯罪釐清案情。