拚1218公投！ 藍大咖合體宣傳「4同意」台中開講

針對年底四項公投，藍綠高度重視，其中民進黨府、院、黨傾力動員多場公投說明會，國民黨則是推出「公投顧台灣、民主拚未來」活動全國展開巡迴宣講，火力全開。其中國民黨台北市議員游淑慧昨(14日)在臉書透露，拚了小命，連續3天的上吐下瀉，經看醫生後發現是急性腸胃炎，但還是要參加「公投顧臺灣，民主拚未來」的台中場宣講。消息曝光後，已有超過6千名網友按讚。

游淑慧在臉書指出，從周五到周日已連續三天的上吐下瀉，半夜被腸子蠕動的雷鳴聲吵醒，最高記錄每20分鐘跟馬桶報到一次，忍不住看了醫生，醫生給了藥，但卻淡定說「這3、4天一定會持續這樣」。

游淑慧更說，其實到了周日已經腿腳虛軟、氣喘吁吁，但吃了強效止瀉劑，還是準時坐上高鐵，希望今天一切順利。此文曝光後，不少網友都留言為她打氣，「議員保重喔！要適時休息喔」、「身體為重！加油」、「要先以身體健康為重」、「建議先休養幾天」、「辛苦了」。

而昨天在活動現場時，游淑慧也有提到，「今天很開心來到這裡，是拚了命來，從周五起拉肚子三天還加上吐，急性腸胃炎，褲子都好鬆了，江啟臣委員說你要不要不來，但我還是要來」，台下則給予一片掌聲回應。她更批，每一張連署都是大家憤怒的心情，好不容易等到要投票，但民進黨竟然出奧步、全黨總動員，拜託鄉親要給投下同意票。