大聯盟正在進行的勞資協議談判傳出可能將球員的「勝利貢獻值(WAR)」正式編入，以專門用來解決薪資仲裁。美媒《The Athletic》報導，球團老闆希望把球員的價值與貢獻化為容易參考的數據。前馬林魚總裁大衛山森(David Samson)對此在自己的節目上表示，這項規定不可能成真，並且薪資仲裁永遠不會消失。

依照聯盟官網的解說，WAR的全稱是Wins Above Replacement ，意思是通過各種公式來統計各項數據，統整出這位球員相較於可替代的球員能夠貢獻多少勝場數。例如美聯全壘打王小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的WAR值為6.7，代表他本季可以讓球隊多贏6.7場球（相較於最低水準的大聯盟球員），打太爛的球員WAR可能會變成負數。

這項數據的特點是會參考選手的位置，並列美聯全壘打王的裴瑞茲(Salvador Perez)他的WAR值只有3.4，因為裴瑞茲是捕手（小葛瑞洛是一壘手），整體來說捕手的貢獻值都比較高，所以裴瑞茲相較於基本水準的捕手沒有強很多。西曼(Marcus Semien)的打擊貢獻明顯不如小葛瑞洛，但他守備位置（游擊和二壘）的強打者比較少，因此他的WAR值高達6.6。

由於使用的計算公式不同，現流行3種版本：FanGraphs、Baseball-Reference、Baseball Prospectus，大聯盟計畫使用的是FanGraphs版本，簡稱fWAR。今年fWAR最高的是大谷翔平（8.1），同時Baseball Prospectus認為大谷的WAR不能簡單地把打擊和投球相加，因為大谷只佔據1個球員名額，這種計算方式其實是低估了他的價值。服役滿3年、未達6年的大聯盟球員可以取得薪資仲裁資格，大谷翔平今年開季前提出330萬美元，球團只肯給250萬美元，差點鬧上仲裁庭。