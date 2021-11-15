真子與小室圭於紐約時間14日上午抵達紐約，展開新生活。

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子與夫婿小室圭於當地時間14日上午抵達紐約，英媒報導兩人入住曼哈頓月租13萬台幣的一房公寓，雖然只有一房，但是整棟大樓相當豪華，有健身中心、水療室等。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，真子與小室圭14日上午從東京羽田機場搭機後，歷經13個小時，於紐約當地時間14日上午飛抵紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport），畫面顯示這對新人離開機場航廈時，身邊還跟隨一名日本維安人員及數名紐約當地警察，隨後兩人乘車前往曼哈頓的公寓。

《每日郵報》報導，真子與小室圭入住的是一房公寓，公寓座落曼哈頓西岸的地獄廚房（Hell's Kitchen）區域中心地帶，臨近地標包括紐約中央公園及林肯中心（Lincoln Center）。

公寓雖然只有一房，但是整棟大樓其實是相當豪華的住宅大廈，內部設有健身中心、瑜珈室、放映廳、室內水療室、高爾夫球模擬設備、桌球桌、能夠烤肉的露天平台、圖書館等，還有24小時的大廈管理員。

官網指出，單房公寓月租金為4809美元（約新台幣13.3萬元），雙房公寓的月租金為7085美元（約新台幣19.7萬元）。

另根據報導刊出的網站照片，公寓實際上隸屬於一整排大廈社區，單房客廳也設有獨立廚房，內部生活空間充滿現代感且豪華。