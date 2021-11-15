資深樂手阿本老師（陳本恩）是阿咪老師樂隊一員，曾在多個綜藝節目擔任貝斯伴奏，像是吳宗憲主持的《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》等都能看到他的身影，卻在14日因食道癌撒手人寰，讓合作過的藝人朋友萬分不捨。

從歌唱選秀節目《超級星光大道》出道的男星賴銘偉，得知噩耗後在臉書PO文悼念：「永遠記得您爽朗的笑聲，和客氣親切的笑容，阿本老師辛苦了。」原住民歌手林鴻鳴也感傷地表示：「我記憶裡的你總是戴著帽子、黑框眼鏡、抿嘴笑起來好好看的，個性就像是個好好先生般的前輩，總是只能在電視台錄影才能見面稍微聊天，你也會關心我的近況、給我建議幫我打氣，怎麼這麼突然地就收到這樣的消息……」對於突如其來的噩耗很不能接受。

根據《ETtoday星光雲》報導，阿本老師的哥哥猴子透露，弟弟今年3月發現罹患食道癌，開始接受化療、放療、免疫和標靶等治療，仍在14日上午不敵病魔離世，家人預計舉辦溫馨低調的告別式。